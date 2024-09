El grupo de edad de 18 a 24 años ve a la Alternativa para Alemania (AfD) como su partido más poderoso.

Entre la población joven, Alternativa para Alemania (AfD) es, sin duda, el partido más influyente en ambos, Turingia y Sajonia. Un factor significativo que contribuye a esta normalización del partido es su impacto sustancial en las plataformas de medios sociales.

Según las observaciones de un investigador generacional llamado Rüdiger Maas, la AfD ya no se percibe como un partido extremista de entrada. Muchos jóvenes se identifican como políticamente moderados y, sin embargo, votan por la AfD, según Maas, quien recently publicó investigación sobre este tema.

La tradicional división de partidos de izquierda a derecha está perdiendo importancia entre la base electoral joven, cree Maas. Por esta razón, estos partidos radicales no quedan marginados. Además, hay una significativa tolerancia entre los jóvenes hacia los seguidores de la AfD dentro de sus círculos sociales. Muchos jóvenes expresaron que 'la extrema derecha no es perjudicial, no nos afectará'. Este peligro percibido parece ser reconocido predominantemente por los ancianos, un hecho a menudo subestimado.

En las elecciones estatales de 2021 en Turingia y Sajonia, la AfD salió como la opción favorita entre los votantes jóvenes. En Turingia, el 36% de los individuos entre 18 y 29 años votó por la AfD, un aumento de 11 puntos en comparación con las elecciones estatales de 2019. La CDU y la Izquierda le siguieron de cerca con el 13% cada una. En Sajonia, el 30% del grupo de edad votó por la AfD, un aumento de 9 puntos en comparación con hace cinco años. La CDU aseguró el segundo lugar con el 15%.

Percepción de la AfD como perro faldero

Maas espera una tendencia similar para las próximas elecciones estatales en Brandeburgo. El éxito de la AfD entre los jóvenes y su aceptación mainstream se debe en gran medida a su presencia en las redes sociales. Como lo expresa Maas, "los temas de la AfD resuenan más en las redes sociales que los temas de la SPD o la CDU". El partido también ha cultivado con éxito figuras influyentes con amplias seguidores.

Los jóvenes, especialmente influidos por las redes sociales, ven la AfD como un partido injustamente malinterpretado. "Hay poca corrección para eso". El hecho de que el partido actualmente no tenga opciones de coalición viables en los estados es insignificante para muchos jóvenes. "Eso no es algo que se recoge en las redes sociales". Otros partidos solo pueden desafiarlos si invierten una cantidad sustancial de dinero y utilizan activamente personalidades influyentes, según Maas.

Sin embargo, también advirtió: "Nunca subestimes cómo rápido los temas pueden prender fuego en las redes sociales". La risa de Armin Laschet después del desastre de inundaciones en el valle del Ahr sigue siendo un ejemplo destacado, comúnmente atribuido como una de las razones de su posterior caída como candidato a canciller de la CDU en las elecciones federales de 2021.

La Comisión, reconociendo la creciente influencia de la AfD entre los votantes jóvenes, ha expresado su preocupación por la normalización de las vistas extremistas en el discurso político. A la luz de los hallazgos de Maas, la Comisión está considerando estrategias para contrarrestar la percepción de la AfD como un perro faldero y promover representaciones políticas más equilibradas y inclusivas en las plataformas de medios sociales.

