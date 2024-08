- El grupo de defensa de los consumidores está experimentando prácticas engañosas.

En alrededor de tres semanas, Oktoberfest está a punto de comenzar - y para muchas personas, una noche exitosa en el festival implica una mesa en la carpa de cerveza, más la tradicional dirndl y lederhose. Sin embargo, ¿qué hacer cuando todo está agotado? Las plataformas de entradas en línea afirman ofrecer ayuda, pero el Centro de Consumidores de Baviera advierte sobre ofertas poco fiables y precios excesivos de varios miles de euros por mesa. Desafortunadamente, incluso las personas con entradas costosas pueden no poder entrar a la carpa.

"Muchos anfitriones del evento incluyen en sus condiciones generales que las reservas no compradas directamente de ellos son inválidas", advierte la asociación. Por lo tanto, la gente es rechazada en la puerta. Además, surgen ofertas falsas. Los estafadores aprovechan la alta demanda, lo que dificulta recuperar el precio de compra del supuesto vendedor más tarde. "Los visitantes quedan con los costos", dice la abogada de la asociación, Tatjana Halm.

Plataforma oficial de reventa para reservas de mesa

Los que buscan una experiencia segura deben solicitar una mesa con anticipación en los sitios web de los anfitriones, como se recomienda. Además, el sitio web oficial octoberfest-booking.com estará en línea el 1 de septiembre a las 12:00 p.m., ofreciendo una plataforma para la reventa de reservas ya compradas a otros interesados. Según el jefe de Oktoberfest, Clemens Baumgaertner (CSU), el precio original sirve como límite superior en esta plataforma. La ciudad destaca los costos de internet relacionados con estas reservas. Se compran vales por una cantidad específica de bebidas y comida, generalmente dos litros de cerveza y un pollo por persona. Los vales restantes aún pueden canjearse en los negocios gastronómicos de los anfitriones del festival durante algún tiempo después del Oktoberfest.

6,000 euros por una mesa en la carpa de Hacker

Una garantía legal que otras plataformas que ofrecen reservas del mercado secundario no pueden proporcionar. Un proveedor ofrece una mesa para ocho a diez personas en una noche de sábado en la popular carpa de Hacker - dependiendo de la ubicación, está precios en 6,000 a 6,500 euros. Afirman que las entradas no provienen de los operadores de la carpa, sino de individuos que las adquirieron de los anfitriones. "La confirmación de reserva y/o tarjeta/pulsera de entrada contiene el nombre del primer comprador y no se puede reescribir en su nombre. La admisibilidad legal de la transferencia de reservas de mesa es controvertida", escriben los operadores del sitio y garantizan un reembolso en caso de problemas.

"Esta oferta es poco fiable, pero es difícil intervenir", dicen los operadores de la carpa de Hacker. Los que reservan directamente con el anfitrión del festival pagan 604.80 euros por la mesa más cara para diez personas, más 15.40 euros por envío, incluyendo vales para cerveza y pollo asado. Las mesas sobrepreciadas en otros proveedores a menudo son compradas por europeos "simplemente por ignorancia". "Estamos en constante comunicación con nuestros abogados para identificar a los vendedores, es decir, nuestros clientes, y enviarles cartas de cese y desistimiento". También se les prohíbe realizar más consultas y reservas.

6,000 euros - un precio astronómico, también está de acuerdo la defensora del consumidor Halm. A menudo, la disposición a pagar se prueba primero en estas plataformas intermedias. El problema radica en que tales proveedores suelen aparecer en los primeros resultados de las búsquedas en internet.

Los visitantes experimentados de Oktoberfest recuerdan que las reservas no siempre son necesarias. Durante la semana, por lo general no es un problema para los grupos más pequeños encontrar un lugar, según el gobierno de la ciudad de Múnich. Bajo condiciones climáticas agradables, los jardines de cerveza frente a las carpas también resultan ser una opción. Solo queda esperar que el tiempo sea bueno cuando el Oktoberfest atrae a millones de personas de todo el mundo a la Theresienwiese desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre.

