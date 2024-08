- El Grupo CDU pide al Ministro de Salud que tome medidas

El grupo parlamentario de la CDU ha instado a la Ministra de Salud Petra Grimm-Benne (SPD) a presentar urgentemente un nuevo plan hospitalario para Sajonia-Anhalt como parte de la reorganización del paisaje clínico. "La situación en la atención de la salud es grave", dijo el líder del grupo parlamentario Guido Heuer. No se puede simplemente confiar en las reformas planificadas a nivel federal, Sajonia-Anhalt debe actuar por sí misma. Grimm-Benne debe presentar finalmente un plan hospitalario realista para el estado, dijo Heuer. El último plan hospitalario data de 2019. "Debe actuar".

Actualmente, hay 44 hospitales con un total de 53 ubicaciones en Sajonia-Anhalt. Muchos clínicas están bajo presión financiera, quejándose de que sus costos han aumentado significativamente más que los ingresos que reciben de las compañías de seguros de salud por el tratamiento de pacientes. Además, el número de casos ha disminuido en comparación con el tiempo antes de la pandemia del coronavirus. Las discusiones sobre posibles reformas han estado en curso durante meses a nivel federal y estatal. El plan hospitalario sirve como base para los acuerdos de rendimiento y calidad que los proveedores negocian con las compañías de seguros de salud.

Concentrar casos graves

El año pasado, se presentó un estudio sobre el futuro del paisaje hospitalario en Sajonia-Anhalt encargado por el gobierno estatal. Los expertos recomiendan organizar la atención básica cerca del lugar de residencia y concentrar los casos graves en hospitales más grandes.

Grimm-Benne había hecho referencia en varias ocasiones al hecho de que muchas hospitales ya estaban cooperando y estaban en camino a las reformas. Sin embargo, esto no es suficiente para el grupo parlamentario de la CDU. En Turingia o Renania del Norte-Westfalia, los gobiernos estatales están impulsando independientemente la planificación hospitalaria, dijo el portavoz de política social Tobias Krull. Las estructuras en Sajonia-Anhalt no pueden permanecer como están. No se trata de cierres, sino de crear puntos focales, dijo Krull.

Eliminar el retraso en la inversión

Los demócratas cristianos exigen que el Ministerio de Salud reúna inmediatamente a los operadores de clínicas y compañías de seguros de salud. "El trabajo debe comenzar ahora". Para eliminar el retraso en la inversión en hospitales, el grupo parlamentario de la CDU también aboga por la creación de una financiación fija de al menos 50 millones de euros por año.

El grupo parlamentario del FDP también recently called for a comprehensive concept for the hospitals in Saxony-Anhalt and criticized the Ministry of Health. The ministry of Petra Grimm-Benne (SPD) does not present any concrete progress, said the health policy spokesman Konstantin Pott. "Without clear planning and measures, the uncontrolled collapse of some hospital locations threatens."

