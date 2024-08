- El grupo alemán aboga por una reducción drástica de la red de la red administrativa

El pequeño grupo político Alemania Aliada aboga por drásticos recortes en la burocracia en Sajonia. Según el líder del partido, Steffen Große, a la Agencia de Prensa Alemana, "la burocracia debe ser penalizada, perjudica al estado, el ciudadano debe ser compensado por el esfuerzo innecesario". El partido busca limitar la implementación de nuevas regulaciones, extendiéndolas si es necesario después de una sencilla revisión de su efectividad. Por cada nueva regulación, dos antiguas deben ser eliminadas.

Große argumentó que es procedimiento estándar para la administración tener en cuenta el esfuerzo de implementación al implementar nuevas regulaciones. "Esto hace transparente el impacto financiero de introducir nuevos costes administrativos y qué fondos pueden reclamar los municipios al ministro de finanzas para los costes de personal y materiales. Sin embargo, al ciudadano se le niega esta oportunidad y pretendemos dársela".

Große proporcionó ejemplos de reducciones obligatorias de la burocracia. Por ejemplo, para obtener el certificado de defunción de un familiar fallecido, es necesario presentar la prueba de nacimiento. "Debe presentar un certificado de nacimiento y pagarlo. Eso es completamente absurdo. Este servicio debería ser gratuito o completamente deducible de impuestos. ¿Por qué no es suficiente la presentación de la tarjeta de identidad del fallecido?", preguntó Große, el candidato principal de su partido para las elecciones estatales del 1 de septiembre.

Lo mismo ocurre al contraer un nuevo matrimonio, añadió Große. Además de los documentos de divorcio, se requiere la prueba de nacimiento, lo que conlleva un costo para el certificado necesario. "Completamente absurdo y un claro ejemplo de burocracia", criticó Große. "¿Cómo se puede cumplir el deseo de volver a casarse si no se nació? ¿Por qué no es suficiente la aceptación del registro civil de la tarjeta de identidad personal?".

En cuanto a posibles colaboraciones futuras con otros partidos, Große no descartó la posibilidad de una alianza con la Unión de Valores en una fecha posterior. Sin embargo, esto no se está discutiendo aún para las próximas elecciones estatales, sino para las elecciones federales del próximo año. Alemania Aliada no participó en las elecciones europeas del 9 de junio, obteniendo solo el 0,6% en Sajonia. Große describe Alemania Aliada, establecida al final de 2022, como tanto liberal como conservadora.

