El gran vacío después de la carrera de la cima

Los Juegos Olímpicos de París han terminado. Pero para muchos atletas, comienza un momento difícil. Desde Michael Phelps, el problema de la depresión postolímpica ha sido más destacado. Inclusive, deportistas alemanes hablan sobre sus experiencias.

La llama olímpica ha sido apagada. Días emocionales llenos de altibajos yacen detrás de los atletas. Algunos han estado trabajando hacia esta cumbre deportiva durante años, pero ¿qué viene después?

Volver a la vida cotidiana después de los fabulosos Juegos Olímpicos es una tarea desafiante. Muchos atletas experimentan un gran vacío. Hace años, el récord olímpico Michael Phelps trajo el tema de la depresión postolímpica a la luz. El estadounidense de 23 medallas de oro siempre caía en profundas depresiónes después de los cuatro juegos triunfantes.

Un modelo de iceberg

Más y más personas están hablando de su sufrimiento, pero la cifra oscura es alta. "Es el famoso modelo de iceberg. Ves a algunas personas hablando de ello, pero la parte más grande no es visible", dijo la psicóloga Marion Sulprizio. "El tema de la depresión postolímpica es un tabú para muchos atletas. Pero eso es el caso con muchas enfermedades mentales. El miedo a la estigmatización es grande".

Investigadores australianos informaron hace tres años que las depresiónes postolímpicas no son infrecuentes. En entrevistas estructuradas, los atletas explicaron que a menudo se sentían deprimidos y solos en el primer momento después de los Juegos Olímpicos. Echaban de menos al equipo y de repente se enfrentaban a mucho tiempo libre y sin planificar.

"Pequeña depresión postolímpica" de Britta Steffen

"Conozco a muchos atletas que han caído en un hoyo después de los Juegos Olímpicos", dijo Britta Steffen, campeona olímpica doble de 2008. "Tuve suerte de que busqué el apoyo de la entrenadora mental Dr. Friedrike Janofske desde temprano. Siempre trabajamos en nuevos objetivos, en un nuevo enfoque. Siempre miré hacia adelante al tiempo después de los Juegos Olímpicos porque entonces tenía más tiempo para mis estudios. Eso fue así en 2008 después de Beijing y 2012 después de Londres".

Pero Steffen también experimentó horas difíciles. "Experimenté una pequeña depresión después de los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas. Aquellos fueron mis segundos Juegos Olímpicos y estaban completamente arruinados", recuerda la mujer de 40 años. Lesionada, no pudo lograr las actuaciones que había apuntado. "Después de mi regreso, dudé y me pregunté: ¿Quieres hacerlo de nuevo por una tercera vez y nadar detrás después? Eso fue perhaps una pequeña depresión postolímpica". Continuó - y celebró victorias olímpicas, títulos mundiales, récords mundiales.

Veterano olímpico: los debutantes están más en riesgo

Las descripciones opresivas del estrella estadounidense Phelps muestran que incluso los más exitosos pueden verse afectados. Según el entrenador olímpico Ulli Knapp, los debutantes están más en riesgo. "Los atletas que participan en los Juegos Olímpicos por primera vez a menudo caen en un hoyo rápidamente, a diferencia de aquellos que han hecho esta experiencia antes. Los debutantes a menudo se sienten abrumados por el enorme evento de los Juegos Olímpicos", dijo Knapp.

Knapp experimentó ocho Juegos Olímpicos consecutivos y también mucho alboroto. "Cuando te encuentras con Steffi Graf o Dirk Nowitzki en la ceremonia de apertura, esas son experiencias especiales. Tú mismo sientes mucho la radiación de estos extraordinarios atletas", enfatizó Knapp. "Unas pocas semanas después, regresa la vida cotidiana normal - esa es una experiencia que no siempre es fácil de procesar. Esas son impresiones con las que tienes que aprender a lidiar".

Aprender a lidiar con la presión

La forma en que continúa la temporada también puede tener un impacto. Malaika Mihambo, que ganó la plata en París después del oro olímpico en Tokio, quiere terminar la temporada actual según lo planeado - después de recuperarse de sus luchas relacionadas con el coronavirus. Después de los Juegos de 2021, debería haber tomado vacaciones antes. "La temporada de Tokio fue muy difícil para mí. Tuve que luchar conmigo misma y aprender a lidiar con la presión externa. Después, estaba completamente agotada. En retrospectiva, habría sido mejor decir adiós en ese momento y vernos de nuevo el próximo año", informó Mihambo. "Pero esas son experiencias que recopilas. Necesité un poco más de tiempo para salir de mi depresión postolímpica".

Phelps, la cara del documental "The Weight of Gold", se compromete a eliminar la stigma de las enfermedades mentales. Él estima que cuatro de cada cinco atletas experimentan algún tipo de depresión postolímpica. "Compartir mis experiencias me ha dado la oportunidad de llegar a otros y salvar vidas. Esos momentos y emociones son 'luz de años' mejores que ganar una medalla de oro olímpica", dijo una vez. Su punto más bajo llegó después de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, cuando se retiró por primera vez. "Había una parte de mi vida en la que no quería estar vivo", dijo.

"La psicología y la psicología deportiva tienen muchas ofertas y hacen trabajo preventivo. Para los atletas, es importante preparar la mente para lo que viene", dijo Sulprizio. "Las ofertas están ahí. El uso no es óptimo, hay margen de mejora". En general, las personas en el deporte están afectadas por enfermedades mentales como la población en general: alrededor de una de cada cinco.

La judoca Anna-Maria Wagner logró volver al tatami con la ayuda de la psicología deportiva profesional. Fue difícil para ella después de los Juegos de Tokio, de los que regresó como dos veces medallista de bronce. "Entonces fue agradable durante dos semanas, hizo esto y aquello. Hubo honores - y luego nada", describió repetidamente. Después de su actuación sin medallas en París, dijo que "definitivamente no volverá a usar un judo este año", llorando. Pero los momentos como portadora de bandera seguramente remainecerán en su memoria positiva para siempre.

