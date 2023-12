El gran jugador de béisbol Alex Rodríguez reflexiona sobre el abuso de esteroides y su pasado con J-Lo

En una entrevista en el programa de CNN y HBO Max "¿Quién habla con Chris Wallace?", Rodríguez dijo que el escándalo de las drogas para mejorar el rendimiento que empañó su legado fue "el momento más embarazoso de mi carrera".

"Lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida fue enfrentarme a mis hijas Natasha y Ella y decirles que éste es el error que cometió papá", dijo al presentador Chris Wallace

Rodríguez dijo que debido a la estricta cultura del béisbol profesional, se le negó un final feliz a su legendaria carrera de béisbol.

"Comprendí mi error y he asumido toda la responsabilidad", añadió.

Cambios en el béisbol profesional

El 14 veces estrella de las Grandes Ligas se mostró "optimista" sobre el futuro del béisbol a pesar de las señales de advertencia de que los espectadores están menos motivados para ver los partidos.

Rodríguez, que la semana pasada fue superado por Albert Pujols en la lista de jonrones de la MLB, dice que si fuera comisionado de la MLB "abriría las compuertas" y daría a los aficionados más acceso al pasatiempo de Estados Unidos.

"Tenemos que ser proactivos, es decir, yo pondría cámaras a los jugadores", dijo a Wallace. "A los jugadores que van en coche al parque, quiero verlos en casa".

Rodríguez quería que la cobertura se ampliara para que los aficionados pudieran ver las casas club, las jaulas de bateo y los bullpens.

El ganador de la Serie Mundial también abogó por que las Grandes Ligas de Béisbol planten su bandera en el Día de la Independencia de Estados Unidos, al igual que hace la Liga Nacional de Fútbol Americano con el Día de Acción de Gracias.

"Si nos fijamos en el 4 de julio, es un día muy abierto. No hay fútbol americano, no hay baloncesto, no hay fútbol", dijo, señalando que la MLB debería hacer que el 4 de julio sea "todo sobre béisbol".

"Cada partido, vamos a cablear (poner un micrófono) a estos chicos y vamos a tener entrevistas, y todo el mundo está en casa viendo béisbol en una barbacoa con sus familias".

La transición de A-Rod a los negocios

Otro cambio que Rodríguez quería hacer en el béisbol incluía aumentar la educación financiera de los jugadores, como enseñarles sobre los mercados de capitales, las inversiones y la importancia de cuadrar una chequera.

"Leí algo que decía que más del 50% de los deportistas se iban a la bancarrota después de su etapa como jugadores", dijo Rodríguez. "Es una tragedia".

Después de su carrera como jugador, Rodríguez se ha centrado en los negocios. Le dijo a Wallace que su empresa de inversiones, A-Rod Corp, es una "mini-Berkshire Hathaway", en referencia al conglomerado multinacional propiedad del multimillonario Warren Buffett, a quien Rodríguez considera su mentor.

A-Rod Corp es una empresa de inversión que alberga sus vastas propiedades inmobiliarias, así como inversiones de capital privado y de riesgo.

"Si tuviéramos que valorar nuestra empresa, probablemente estaría entre 1.000 y 2.000 millones", dijo Rodríguez a Chris Wallace.

Su relación con Jennifer López

El ex campocorto también habló de su ruptura con el icono del pop Jennifer López. López se casó con el actor Ben Affleck en julio de 2022 después de que ella y Rodríguez pusieran fin a su relación de varios años el año anterior.

"Con Jennifer, mira, fue una buena experiencia. Y le deseo a ella y a los niños -que son inteligentes, y hermosos y maravillosos- les deseo lo mejor", dijo Rodríguez.

Al decirle a Chris Wallace de CNN que, a pesar de sus múltiples relaciones de alto perfil, ahora siente que sus relaciones anteriores y el impacto de su suspensión de 2014 de la MLB lo han convertido en "material de marido" en el futuro.

"Creo que voy a ser un maravilloso compañero o esposo y padre después de la suspensión debido a las lecciones aprendidas de mis mayores errores".

Lori Crim de CNN contribuyó a esta historia

