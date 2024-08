El golpe de un competidor olímpico le lleva a convertirse en atleta de para remo

Kathrin Marchand comenzó a remar a los 14 años. Después de participar en dos Juegos Olímpicos en Londres 2012 y Río 2016, decidió colgar su equipo de remo competitivo. Sin embargo, un derrame cerebral interrumpió su nuevo camino como doctora. Después de la rehabilitación, ella aspiró a regresar al trabajo como doctora y volver al remo. En París, la mujer de 33 años competirá en el doble scull en los Juegos Paralímpicos, aspirando a una medalla. En una entrevista con ntv.de, habló sobre sus aspiraciones y su camino de regreso al remo.

ntv.de: Competirás en el doble scull en los Juegos Paralímpicos el 1 de septiembre. Casualmente, ese también es el día en que sufriste tu derrame cerebral hace tres años. ¿Cómo se siente competir en ese día exacto?

Kathrin Marchand: Al principio, me pareció una coincidencia curiosa. De todos los 365 días del año, el día final cae en el día en que tuve un derrame cerebral. Pero no lo veo como un mal presagio. Tal vez sea el destino. Intentaré hacer algo positivo de ello. Me motiva.

¿Cómo ha cambiado tu vida después de tu derrame cerebral?

Antes de mi derrame cerebral, me consideraba una persona saludable. De la nada, me enfermé. Ya no podía hacer muchas cosas y me diagnosticaron una enfermedad que no es común en mi grupo de edad. Después del derrame cerebral, tuve que someterme a rehabilitación. Todos a mi alrededor tenían más de 70 años. Fue difícil para mí aceptar que era un paciente como todos los demás, a pesar de ser 40 años más joven que la mayoría de ellos. Muchos luchaban contra diferentes problemas de salud. No quería ir a rehabilitación.

¿Por qué no?

Me parecía un recordatorio constante de mi enfermedad, y nunca había tenido que lidiar con eso antes. Tuve que luchar para volver a la vida diaria.

¿Cómo lo lograste?

Quería transformar esta situación desafiante en algo positivo. No me di por vencida. Soy demasiado joven para decir que no trabajaré y me quedaré en casa todo el día. No quería desvanecerme como una margarita. Estaba determinada a no vivir de una pensión aún.

¿Y ahora cómo estás?

He logrado integrarme de nuevo en la vida diaria. Trabajo de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. Luego regreso a casa, almuerzo y tomo una siesta. En las tardes, me dirijo a los entrenamientos, que es todo lo que puedo manejar. Puede que parezca que no estoy luchando porque disfruto actividades como remar. El remo es un deporte elegante - tan armonioso, al aire libre en la naturaleza. Para mí, remar es meditativo. Cuando estoy en el bote, me enfoco en ese movimiento y olvido todo lo que está sucediendo en tierra.

¿Por qué dejaste de remar en 2016?

Después de los Juegos Olímpicos de Río 2016, me retiré del deporte competitivo. Estaba en una encrucijada. En ese momento, pensé que probablemente no recuperaría mucho. Podría haber calificado para Tokio, pero solo para remar en las finales B de nuevo. No quería invertir esa cantidad de energía.

¿Por qué no?

Quería terminar mis estudios porque el deporte no ofrece muchas recompensas financieras. Incluso para los Juegos Paralímpicos, tuve que tomar dos meses de licencia no remunerada. Y después de comenzar a trabajar como doctora, sufrí un derrame cerebral.

¿Entonces no pudiste trabajar?

Sí. Después del derrame cerebral, no pude trabajar durante nueve meses y tuve mucho tiempo libre. Recordé la alegría que había experimentado al remar cuando era niña. Así que empecé a considerar volver al bote.

¿Cómo lograste volver al bote?

Mi vecina, que también disfruta del remo, me llevó con ella de vez en cuando. Mientras ella remaba, yo corría. Ella era animadora, diciendo: "Vamos, inténtalo de nuevo". Eventualmente, lo intenté y fue divertido.

Tienes una discapacidad visual. ¿Cuánto necesitas ver para remar?

Mi discapacidad visual es el mayor desafío que enfrento en mi vida diaria. No puedo ver un tercio de lo que hay frente a mí en ambos ojos. El aprendizaje visual ya no funciona para mí. Encuentro extremadamente difícil aprender nuevos patrones de movimiento. Pero aún podía remar. Solo tuve que recordar los movimientos que ya había dominado. Se sintió extraño al principio.

¿Qué fue diferente?

Se sintió como si hubiera una pared en mi lado izquierdo, dejando todo invisible. No podía ver lo que estaba sucediendo a mi izquierda o los oponentes de ese lado. Tuve que adaptarme a eso.

¿Cómo terminaste en deportes para discapacitados?

Cuando escuché sobre los Juegos Paralímpicos de Invierno en Beijing en la radio, me di cuenta de que podría ser una opción para mí. Así que lo intenté y me postulé para la clasificación.

¿Cómo funciona el proceso de clasificación?

Pensé que sería clasificado basado en mi discapacidad visual. Pero eso no funcionó. Puedo ver demasiado. Una persona debe tener al menos la mitad de su campo visual perdido. Pensé que era el final del camino para mí.

¿De verdad?



Anna Rohde, a cargo de las clasificaciones nacionales de remo, incluyendo en nuestro club, me animó a aplicar para la clasificación debido a mis problemas de coordinación manual. Le mencioné casualmente que lucho para usar mi mano izquierda para sostener el remo, lo que consideraba un problema menor. A pesar de pensar que el asunto estaba zanjado, acepté su sugerencia. Apliqué para la clasificación basada en mi coordinación y debilidad en el uso de mi mano izquierda.

¿Y entonces?

Primero, tuve un examen con un neurólogo que confirmó mi condición médica. Con eso, presenté mi solicitud para la clasificación y fui invitado a una cita. En mi cita, había un doctor y un clasificador técnico que se especializaba en aspectos específicos del remo. El doctor midió mi fuerza, midió la flexibilidad de mi brazo y me hizo realizar ejercicios de coordinación. Observaron mi desempeño y dieron puntos según cómo ejecuté ciertos movimientos y dónde encontré dificultades. También tuve que calentar, después de lo cual el clasificador de remo evaluó cómo mis discapacidades afectaban mi remo. Sin embargo, no obtuve suficientes puntos para la clasificación.

Será tu tercera vez participando en los Juegos, pero tu primera en los Paralímpicos. ¿Qué esperas con más ansias?

Estoy emocionada por las competiciones, que solo happen every four years. Además, estoy emocionada por la vida comunal en el Village Paralímpico y explorar París. Francia, y específicamente París, nos hará sentir bienvenidos.

Pero las competiciones de remo no tendrán lugar en París, sino en Vaires-sur-Marne.

Nos alojaremos en el Village Paralímpico y nos transportarán a Vaires-sur-Marne en autobús para entrenamientos y competiciones. Desafortunadamente, es un viaje de una hora cada camino. Es algo incómodo, pero estoy feliz de que podamos experimentar la atmósfera en el village. Es maravilloso interactuar con la diversidad de atletas.

¿Cuáles son tus objetivos?

Idealmente, nuestro equipo llegará al podio en el evento de cuatro personas. Sería agradable, pero será desafiante.

¿Por qué podría ser desafiante?

Los Juegos Paralímpicos no son simples de participar: Este año ha sido particularmente difícil debido a numerous injuries, illnesses, and competition cancellations. Sin embargo, our goal is still to win a medal. We aim to build upon what we have achieved over the past few years.

¿También tienes miedo?

The idea that the Olympics and Paralympics only occur every four years makes the competitions special. When I first started rowing, I felt a strong sense of responsibility to perform well if I was given the opportunity to participate in such a significant event. While I understand now that I only need to do what I practice during training, I still feel nervous before the race. I want to put forth my best effort, but sometimes the pressure can become too much.

¿Cómo lidias con la presión individualmente?

I occasionally work with a sports psychologist to help me mentally prepare for the competition. They provide me with tips that I can utilize in Paris.

¿Qué tipo de consejos?

I visualize the race in my mind beforehand and familiarize myself with the situation. This includes becoming accustomed to the environment and learning to concentrate and ignore all distractions.

¿Cómo lidia tu equipo con la presión?

I have immense respect for how nervous we all get before the race. I am just as anxious and nervous as everyone else. However, I am the most experienced rower on our team, so I try to project that confidence and reassure the others that we are on the right track. We perform well in training, which gives us confidence that we can do the same in the competition.

Deben trabajar bien juntos como equipo y poder confiar en cada uno. ¿Qué es remar en un equipo de cuatro personas para ti?

I enjoy rowing as part of a team. We motivate each other, and I always have a reason to train because I want to give my best for the team. Of course, we had to come together as a team. We have known each other for three years and understand each other's strengths and weaknesses. It is nice to know that no one is alone.

¿Qué harás después de la competencia?

After our competition, I will stay until the end of the Paralympics. I want to watch other events and enjoy the atmosphere. I am also looking forward to the closing ceremony. I will take some time off because I have earned it. The journey to the Paralympic Games was difficult, so we deserve to enjoy the experience as well as the success. And as of September 23rd, I have to return to work.

Rebecca Wegmann entrevistó a Kathrin Marchand

Kathrin Marchand competirá en el evento de quadruple sculls en los Paralímpicos en París, con el objetivo de ganar una medalla. París, donde sufrió un derrame cerebral hace tres años en el mismo día en que competirá, tiene un significado especial para ella.

