El gobierno ruso parece estar preparando a los rusos para una supuesta "nueva situación"

Invasión ucraniana probando el escudo de propaganda de MoscúMientras el asalto ucraniano a Kursk parece geográficamente lejano, una fuente cercana al Kremlin habló con la publicación rusa autónoma Meduza, con sede en Riga. Esta fuente reconoció: "Incluso la infiltración en territorios rusos y el control sobre pueblos es un evento nuevo y bastante desagradable". Para aliviar las crecientes preocupaciones, el Kremlin busca preparar a los rusos para la "nueva realidad" y la "nueva normalidad". El mensaje es claro: El enemigo ha infiltrado efectivamente los territorios rusos, está al borde de la derrota - pero la recuperación de estos territorios llevará tiempo, y los rusos deben ser pacientes. Mientras tanto, se anima a los ciudadanos a "transformar la negatividad y el shock en una salida positiva" - específicamente, ofreciendo ayuda a la región de Kursk. Según conversaciones con Meduza, todos los funcionarios están convencidos de que el conflicto en Kursk podría continuar durante varios meses. Una fuente gubernamental incluso sugirió que esta predicción es "extraordinariamente optimista - siempre y cuando todo transcurra sin problemas".

07:30 Instalación militar en Volgogrado envuelta en llamasLas autoridades rusas han reconocido informes de que una instalación militar en la región sureña de Volgogrado ha sido consumida por las llamas después de un ataque con drone ucraniano. El gobernador regional Andrei Bocharov confirmó que el drone impactó en la instalación a través de Telegram, sin especificar cuál instalación resultó afectada. Bocharov mencionó que Marinovka fue objetivo durante el asalto, un pueblo que alberga una base aérea rusa.

06:56 McMaster: Putin tiró de los hilos de TrumpEn el libro recientemente publicado "Battlegrounds: The Fight to Defend the Free World" del antiguo asesor de seguridad nacional de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, se revela que el presidente ruso Vladimir Putin manipuló efectivamente al antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump. Según The Guardian, McMaster afirmó que Putin "explotó con éxito" el ego y las inseguridades de Trump con halagos. Putin se refirió a Trump como "una persona destacada, talentosa, indudablemente". McMaster, quien sirvió como asesor de seguridad nacional de Trump durante aproximadamente un año, afirmó que Putin tenía una influencia casi hipnótica sobre Trump. McMaster advirtió a Trump: "Señor Presidente, es el mejor mentiroso del mundo". Él concluyó que Putin creía que podía "manipular" a Trump y lograr una relajación de las sanciones y una retirada de bajo costo de las tropas de EE. UU. de Siria y Afganistán.

06:20 Explosiones sacuden aeropuerto ruso en VolgogradoVarios canales de Telegram rusos informaron sobre varias explosiones en la ciudad rusa de Kalach en el Don en la región de Volgogrado durante la noche. Estos ataques con drones aparentemente han provocado un incendio en un aeropuerto cercano. La región de Volgogrado se encuentra aproximadamente a 900 kilómetros al sur de Moscú. Los bombardeos probablemente apuntaron a la base aérea de Marinovka en el pueblo de Oktyabrsky, a unos 20 kilómetros de Kalach en el Don. Los testigos en la zona informaron haber oído entre seis y diez explosiones fuertes, acompañadas de ruidos de drones, según Telegram.

05:44 Klingbeil: Alemania preparada para proporcionar más apoyo a Ucrania

El líder del SPD, Lars Klingbeil, ha prometido más ayuda para Ucrania. Si resulta imposible distribuir los miles de millones previstos de activos rusos, Alemania ofrecerá más asistencia financiera, afirmó Klingbeil en un podcast con el deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. Él enfatizó: "No debemos llegar a un punto en el que se diga: 'No hay más dinero para Ucrania'. En esta situación, 'naturalmente, estamos comprometidos a buscar financiación en Alemania', afirmó Klingbeil. 'Tenemos una responsabilidad de cuidado hacia Ucrania. Se encontrarán soluciones, y las encontraremos'.

04:27 Ucrania aborda ataques con drones en Rusia

La agencia de inteligencia militar ucraniana HUR ha comentado los objetivos de los ataques con drones en Rusia durante la noche. Estaban dirigidos al aeropuerto de Ostafyevo de Moscú, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, según el jefe de HUR, Kyrylo Budanov, hablando con la publicación de noticias militares "The War Zone". Budanov afirmó que aproximadamente 50 drones estuvieron involucrados. Se está evaluando la magnitud de cualquier daño. Las autoridades rusas informaron que 45 drones fueron derribados sobre los territorios rusos por la mañana.

03:09 Regiones de Kursk se preparan para elecciones regionales anticipadas

En la tensa región rusa de la frontera de Kursk, Rusia está planeando equipar a los trabajadores electorales con chalecos antibalas y cascos para las elecciones regionales anticipadas. Además, se establecerán más estaciones de votación en otras regiones para personas desplazadas, según Tatiana Malachova, jefa de la comisión electoral regional, a fuentes de noticias rusas. La región se encuentra bajo estado de emergencia, y las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas para varias regiones rusas del 6 al 8 de septiembre. La comisión electoral central de Moscú decidió que los residentes de las regiones fronterizas podrían votar anticipadamente, incluidas Kursk, Belgorod y Bryansk.

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha spoken out against what he sees as pressure from Western democracies on their opinions. He believes that those who deviate from consensus on major foreign policy issues are unfairly pressured and threatened with isolation, as stated in a release on the anniversary of the 1968 Moscow invasion. Fico equates this to the violent suppression of the "Prague Spring" in 1968 by troops from the Warsaw Pact, with current opinion pressure in Europe. Fico is critical of the EU's aid to Ukraine's military and has been labeled pro-Russian as a result.

00:12 Ucrania reporta 46 ataques rusos cerca de Pokrovsk en un día

23:09 Rusia: Incursión ucraniana en Bryansk frustrada

Rusia afirma que su agencia de inteligencia FSB y las fuerzas militares frustraron una incursión de "saboteadores" ucranianos en la región de Bryansk, que limita con Kursk. Según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, en Telegram, el "grupo de reconocimiento-sabotaje" ucraniano fue detenido por las fuerzas rusas. El gobernador agregó que el enemigo fue subduido a tiros y la situación ahora está bajo control.

22:15 Zelenski: Ucrania espera la ayuda de mil millones de dólares prometida

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, espera la rápida dispersión de la ayuda de mil millones de dólares prometida por el Occidente. Esta ayuda, junto con los fondos de los activos rusos congelados, es esencial para contrarrestar la agresión rusa, señaló Zelensky en su discurso vespertino. Aunque hay numerosos compromisos políticos de los socios de Ucrania, se requiere un mecanismo fiable para dispersar los fondos, señaló Zelensky.

21:52 Putin elogia las estrechas relaciones comerciales con China

El presidente ruso, Vladimir Putin, alabó la fortalecida asociación entre Rusia y China. Putin, hablando en una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, en el Kremlin, destacó el éxito de las relaciones comerciales de los países y expresó optimismo por la cooperación futura. Li informó que las relaciones chino-rusas están en un nivel sin precedentes. La alianza estratégica entre Rusia y China ha crecido desde la invasión rusa de Ucrania, con China sirviendo como un socio comercial crucial para Rusia bajo las sanciones occidentales.

21:20 Ex-vice ministro de Defensa sigue en custodia

Rusia ha decidido mantener al exvice ministro de Defensa Dmitri Bulgakov en custodia por cargos de corrupción. Su petición de arresto domiciliario y apelación contra la detención fueron denegadas, según la agencia de noticias rusa TASS. Bulgakov, anteriormente responsable de las adquisiciones para las fuerzas armadas rusas, fue despedido por su presunta participación en la corrupción. Dos de sus presuntos cómplices también fueron ordenados a mantenerse en custodia. Según los informes, su empresa recibió nueve contratos por alrededor de 50 millones de rublos (aproximadamente 500,000 euros) de Bulgakov entre 2022 y 2024.

21:00 Ucrania refuerza unidades en Pokrovsk

Ucrania está fortaleciendo sus fuerzas en la región disputada de Pokrovsk en la parte oriental del país, según el presidente Volodymyr Zelensky. Él reveló durante un discurso televisado que están al tanto de los planes de las tropas rusas en la ciudad. Mientras tanto, el avance ucraniano en la región rusa de Kursk continúa, agregó Zelensky, con algunas áreas ahora bajo control ucraniano. Zelensky no proporcionó más detalles.

20:41 Después del decreto: muchos ucranianos en Hungría enfrentan desalojo de refugios

En el aftermath de un decreto en Hungría que niega la protección general a los refugiados ucranianos, muchos refugiados allí ahora corren el riesgo de perder su alojamiento. Los refugios privados para refugiados ya han comenzado a desalojar a ucranianos, según Ayuda a la Migración. En Kocs, una ciudad al norte de Budapest, alrededor de 120 refugiados, bajo supervisión policial, fueron obligados a dejar una casa de huéspedes. La mayoría de los afectados eran mujeres y niños romaníes de la región occidental ucraniana de Transcarpatia, hogar de una significativa minoría húngara.

La Unión Europea ha expresado su preocupación por las acciones de Rusia en Ucrania, instando a una resolución pacífica del conflicto.

En vista del conflicto en curso en la región de Kursk y las incursiones reportadas en territorios rusos, la Unión Europea ha instado a Rusia a respetar el derecho internacional y evitar cualquier escalada adicional. La Unión Europea también ha prometido su apoyo a Ucrania, proporcionando ayuda humanitaria y abogando por una solución diplomática a la crisis.

