El Gobierno griego rechaza las declaraciones de Stefanos Tsitsipas sobre las vacunas

"No tiene los conocimientos ni los estudios necesarios para evaluar la necesidad de vacunaciones", declaró el portavoz del Gobierno, Giannis Oikonomou, según la prensa griega.

"Stefanos Tsitsipas es un gran atleta, sus habilidades en el deporte y su contribución al deporte en el país son incuestionables.

"Lo que está en juego, sin embargo, es su capacidad para evaluar la necesidad de vacunaciones o si la vacuna ha sido probada durante un periodo de tiempo suficiente. Y ... no tiene ni los conocimientos ni los estudios ni el trabajo de investigación que le permitirían formarse una opinión al respecto".

El griego de 23 años, número 3 del mundo, causó revuelo esta semana en el Western & Southern Open de Cincinnati cuando dijo a los periodistas que le preocupaban los efectos secundarios de la vacuna.

"No estoy en contra de las vacunas, pero no veo ninguna razón para que alguien de mi edad se la ponga; no se ha probado lo suficiente y tiene efectos secundarios; mientras no sea obligatoria, cada uno puede decidir por sí mismo", declaró el miércoles a la prensa griega en el torneo.

Oikonomou animó a la gente a escuchar a los expertos en política sanitaria y dijo que Tsitsipas y otras celebridades deberían tener cuidado con sus palabras dadas sus enormes plataformas.

"Aquellos que por su excelente actuación en otros lugares son también un punto de referencia para grupos sociales más amplios, sería bueno ser doblemente cuidadosos a la hora de expresar tales opiniones", afirmó.

La vacuna Covid-19 ha dividido la opinión dentro del tenis.

El número uno del mundo, Novak Djokovic, declaró en abril que esperaba que la vacuna Covid-19 no fuera obligatoria para que los jugadores compitieran, y se ha negado a responder a preguntas sobre su propio estado de vacunación.

Sin embargo, sus compañeros Roger Federer y Rafa Nadal, 20 veces ganadores del Grand Slam, creen que los deportistas deben poner de su parte para que la vida vuelva a cierta normalidad.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com