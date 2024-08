El gobierno federal promoverá la calidad de las cometas con cuatro mil millones

El enfoque debe estar en invertir en la adquisición de profesionales cualificados. El Ministerio Federal de Asuntos Familiares destaca que "los profesionales cualificados son uno de los principales, si no el principal obstáculo para operaciones de guardería estables". Por lo tanto, el objetivo de la ley es mejorar la calidad de la atención infantil en los estados y alinear los diferentes niveles de calidad hacia arriba.

La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2025. Será la tercera enmienda de la Ley de Calidad de Kita, que entró en vigor originalmente en enero de 2023.

"A pesar de presupuestos ajustados, ha sido posible proporcionar alrededor de cuatro mil millones de euros para guarderías para los próximos dos años, lo mismo que en 2023 y 2024", explicó la Ministra Federal de Asuntos Familiares Lisa Paus (Verdes). En total, ocho mil millones de euros beneficiarán la calidad de la atención infantil en Alemania - "una fuerte señal", dijo Paus.

"Weather children grow up in Munich, Halle, or Gelsenkirchen: our goal is equal standards in early childhood education in all daycare centers." The investments in early education are central to the educational success of children, the minister emphasized.

The federal and state governments had agreed in a declaration in March to further advance the quality of child daycare. Unlike what was provided for in the traffic light coalition agreement, the bill passed by the cabinet does not set nationwide uniform standards for daycare centers. From circles of the Federal Ministry of Family Affairs, it was heard that the states had signaled that this was not yet feasible. The reason given were very different initial conditions.

The investment in qualified professionals is crucial for achieving the goal of improving the quality of child daycare, as highlighted by Federal Minister Lisa Paus. The new Kita Quality Law, set to take effect in 2025, will provide eight billion euros to enhance quality across all German daycare centers, aiming for equal standards nationwide.

