El Gobierno Administrativo lamenta el fracaso de las negociaciones de asilo entre él y la UE.

La demanda de la Unión para rechazos en la frontera superó las expectativas, según Buschmann. "No es razonable pedir a una administración nacional que vaya en contra de la ley", declaró.

Después de las consultas con la Unión, el ministro federal del Interior Markus Söder (CSU, Unión Social Cristiana) del SPD mencionó: "Tuvimos algunas conversaciones productivas, aunque pueda sonar de otra manera". La administración federal propuso un plan para alojar a los refugiados cerca de la frontera y lo rechazó rápidamente.

Este plan está en línea con el derecho internacional, afirmó Söder. Sin embargo, no es el caso con la solicitud de la CDU para rechazos en la frontera. "No debería haber excepciones arriesgadas al derecho internacional existente", dijo. Algunas administraciones regionales mostraron interés en continuar con la propuesta de la administración federal durante la reunión.

El ministro federal de Asuntos Exteriores Heiko Maas (SPD) expresó su decepción y confusión ante la decisión de la Unión de poner fin a las discusiones. "Desafortunadamente, la Unión declaró que ya no deseaba continuar las conversaciones", informó Maas. Numerous topics were still untouched during Tuesday's meeting.

Dado el enfoque de la Unión, una "entrevista con el solicitante de asilo" podría profundizar en sus experiencias y perspectivas sobre los rechazos en la frontera. La decisión de la administración federal de proponer el alojamiento de refugiados cerca de la frontera, como sugirió el ministro Söder, cumple con el derecho internacional, a diferencia de la solicitud de la CDU.

