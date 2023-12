El gobernador republicano de New Hampshire, Chris Sununu, advierte de que la retirada de papeletas de Trump sólo potencia su postura de "víctima

"Esto sólo ... aumentaría su oportunidad de jugar la carta de la víctima en el camino cuando lleguemos a las primarias. No ayuda en absoluto, y simplemente no creo que sea correcto", dijo Sununu a Dana Bash de CNN en "State of the Union".

Se espera que el equipo legal de Trump apele las dos decisiones, basadas en la 14ª Enmienda, de eliminarle de las papeletas de las primarias en Colorado y Maine el martes, según una fuente familiarizada con los planes.

Trump recurriría el fallo de Colorado ante el Tribunal Supremo de EE UU y la decisión del secretario de Estado de Maine ante un tribunal estatal.

La 14ª Enmienda, ratificada tras la Guerra Civil, establece que los funcionarios estadounidenses que juren defender la Constitución quedan inhabilitados para ocupar cargos futuros si "participaron en una insurrección" o han "prestado ayuda o consuelo" a insurrectos.

Sin embargo, la Constitución no especifica cómo aplicar la prohibición, y la vaguedad de su redacción ha suscitado dudas sobre si se aplica a la presidencia.

Sununu, que ha apoyado a la ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley en las primarias republicanas, dijo el domingo que quiere a Trump en la papeleta electoral en "los 50 estados" para que "Nikki Haley pueda vencerle en los 50 estados."

Preguntado por el hecho de que Haley no mencionara la esclavitud como causa de la Guerra Civil en un ayuntamiento de New Hampshire la semana pasada y su posterior esfuerzo por limpiar su respuesta, Sununu reconoció que fue un error.

"Lo aclaró rápidamente, ¿verdad? Obviamente, si algo necesita aclararse un poco, desearías haberlo dicho de otra manera la primera vez, pero se aclaró rápidamente", dijo. "No es ningún problema".

Sununu añadió que los recientes ataques de Chris Christie, rival de Haley en las primarias del Partido Republicano, no hacen sino subrayar su creciente importancia en la carrera.

"Chris Christie es un amigo, pero su carrera está en un callejón sin salida. Va a decir todo lo que pueda", dijo Sununu.

"Creo que al final tomará la decisión correcta. Quiere asegurarse de que este partido se une. Creo que todos los candidatos saben que siempre es una posibilidad remota. Y al final del día la única persona que se mueve es Nikki Haley. Chris Christie no va a remontar 30 puntos en las próximas tres semanas, ¿verdad?".

Haley, dijo Sununu, es la candidata que "puede remontar cinco o diez puntos y darle a Trump esa derrota que nadie creía posible en las próximas semanas. Y creo que es muy probable que eso ocurra. Así que, de nuevo, creo que los votantes se decantarán por Nikki. Creo que, en última instancia, con suerte, Chris viene a Nikki. Pero esa es realmente una decisión que Chris debe tomar".

Marshall Cohen de CNN contribuyó a este informe.

