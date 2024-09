El gobernador Newsom promulga una legislación para imponer restricciones al uso de las redes sociales entre los adolescentes.

La ley de Protección de la Juventud contra la Obsesión Digital prohíbe los servicios y aplicaciones en línea de proporcionar un "alimentación absorbente" a menores, a menos que no sean conscientes de su edad o tengan el consentimiento parental. Aprobada sin dificultades por la Legislatura estatal liderada por los demócratas el mes pasado.

"Cada padre reconoce el daño que la obsesión por las redes sociales puede causar en sus hijos - aislamiento de la interacción humana, estrés y ansiedad, y horas incontables desperdiciadas después de la hora de dormir", dijo Newsom, un demócrata. "Con esta ley, California está ayudando a proteger a los niños y adolescentes de características intencionalmente diseñadas que sostienen estos hábitos perjudiciales".

La ley define una "alimentación absorbente" como "una plataforma digital, servicio en línea, aplicación o aplicación móvil donde varios elementos de medios generados o compartidos por usuarios son recomendados, seleccionados o destacados para su visualización por un usuario, basados en información proporcionada por el usuario o asociada con el usuario o su dispositivo, a menos que se cumplan ciertas condiciones".

Prohíbe las notificaciones de las plataformas entre la medianoche y las 6 a.m., y entre las 8 a.m. y las 3 p.m. de lunes a viernes de septiembre a mayo (horas escolares), excepto con el consentimiento parental. Las plataformas deben permitir a los padres optar por horas de restricción específicas para su hijo, limitar el acceso al feed de la plataforma, ver el número de "me gusta" y establecer la cuenta de su hijo en privado.

Citando una regulación diferente de California sobre medios sociales aprobada en 2022, la ley "prohíbe a la empresa utilizar los datos personales de un niño de una manera que la empresa sabe, o tiene razón para saber, es materialmente perjudicial para la salud física, la salud mental o el bienestar general de un niño". Los críticos del Código de Diseño Apropiado para Edad de California han expresado preocupaciones sobre el lenguaje "materialmente perjudicial" siendo demasiado vago y temiendo la infracción del Primer Amen, y la legislación ha enfrentado desafíos legales.

Un portavoz del senador estatal Nancy Skinner, una demócrata que patrocinó el proyecto de ley, mencionó que la nueva ley no concede a nadie un "derecho de acción privado", lo que permite a cualquier persona presentar una demanda para hacer cumplir la ley. En cambio, concede autoridad al fiscal general del estado para hacerla cumplir mediante acciones civiles.

La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2027. El portavoz de Skinner mencionó que el fiscal general tiene tiempo entre la firma del proyecto de ley y su fecha de entrada en vigor para establecer regulaciones para penalizar a las empresas de medios sociales y definir el consentimiento parental para la verificación de edad.

El portavoz de Skinner también señaló que la ley requiere verificación de edad solo si un menor elige configuraciones de medios sociales regulares en lugar de las diseñadas para menores.

Los defensores del proyecto de ley de California celebraron su aprobación el mes pasado y sugieren que mejorará la seguridad en línea y la privacidad de los niños. James P. Steyer, CEO de Common Sense Media, una organización sin fines de lucro que apoya a niños, padres y escuelas en la navegación por los medios, destacó el hecho de que el proyecto de ley requiere que las empresas de medios sociales ofrezcan a los menores feeds cronológicos en lugar de feeds algorítmicos como una característica ventajosa.

"Esto significa que los niños verán más contenido que elijan ver - de sus amigos o de otros a quienes se han suscrito para ver - en lugar de lo que Meta y otras grandes empresas quieren que vean los niños porque ganan mucho dinero manteniéndolos enganchados en línea. Esta ley es beneficiosa para la salud mental y física de los niños", declaró Steyer en un comunicado.

Grupos de defensa tecnológica, sin embargo, temen un impacto intimidatorio. Amy Bos, directora de asuntos estatales y federales de NetChoice, escribió a Newsom este mes que el proyecto de ley interfiere con la capacidad de las plataformas para ejercer discreción editorial, lo que "está en el corazón de la protección del Primer Amen".

"SB 976 prohíbe que los sitios web utilicen 'alimentaciones absorbentes' para difundir contenido a sus usuarios. Pero estas 'alimentaciones absorbentes' son el resultado de que el contenido se 'seleccione' y 'priorice' para los usuarios. En otras palabras, restringir cómo los sitios web difunden información interviene directamente en su capacidad para ejercer discreción editorial", escribió Bos.

California es el estado más reciente en implementar regulaciones de medios sociales debido a las preocupaciones sobre su uso entre los niños, aunque las iniciativas en algunos estados han encontrado desafíos legalesRegarding the constitutionality of the laws. La Corte Suprema ha acordado escuchar un caso el próximo período que implica los requisitos de verificación de edad de Texas para sitios web explícitos sexualmente,whose decision could determine the fate of state social media bills that impose stringent age-verification requirements on online platforms.

Mientras tanto, como señal de que ciertas empresas ya están implementando restricciones sin acción legislativa, Instagram anunció este mes que implementará "configuraciones de cuenta de adolescente" que automáticamente pondrán en privado millones de cuentas de adolescente y restringirán los tipos de contenido que todos los usuarios menores de 18 años pueden ver en la aplicación. Los usuarios adolescentes también recibirán notificaciones de recordatorio de tiempo que los animen a desconectarse después de una hora cada día, y la aplicación cambiará a "modo tranquilo", silenciando las notificaciones y enviando respuestas automáticas a los mensajes directos, entre las 10 p.m. y las 7 a.m.

