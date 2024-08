El gobernador de Minnesota Tim Walz es el candidato de Harris en las elecciones presidenciales de EE.UU.

El gobernador de 60 años Walz, a menudo descrito como un político que conecta con votantes de todos los niveles educativos a través de su lenguaje directo, también es conocido por sus posiciones liberales. Antiguo miembro de la Guardia Nacional, maestro y entrenador de fútbol, Walz apoya posiciones liberales en el aborto y el cannabis, y aboga por revisiones más estrictas de los compradores de armas.

Walz escribió en el servicio en línea X que estaba profundamente honrado de unirse a fuerzas con Harris. "Estoy completamente adentro", agregó, "Me recuerda un poco al primer día de escuela". Harris dijo que era "genial" tener al gobernador de Minnesota en su equipo. "Como gobernador, entrenador, maestro y veterano, ha luchado exitosamente por las familias trabajadoras como la suya".

Previamente, Harris obtuvo el 99% de los votos en la votación electrónica de su partido para su nominación oficial como candidata presidencial. La ex fiscal de 59 años de la Costa Oeste fue la única candidata en la papeleta para la votación electrónica de cinco días entre casi 4,000 delegados.

El Presidente de EE. UU. Joe Biden describió a Harris y Walz como "una voz fuerte para la clase trabajadora y la gran clase media de América". El primer gran decisión que toma un candidato presidencial, explicó Biden en X, es elegir a un compañero de fórmula. "Y Kamala Harris ha tomado una gran decisión".

Incluso el expresidente de EE. UU. Barack Obama elogió al designado vicepresidente Walz como "un gobernador excepcional y un vicepresidente aún mejor".

Por otro lado, el equipo de campaña de Trump etiquetó a Walz como "un extremista de izquierda peligroso". "Si Walz no le dice la verdad a los votantes, lo haremos: al igual que Kamala Harris, Tim Walz es un extremista de izquierda peligroso", explicó la portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt.

Mientras que Minesota, el estado natal de Walz en el Medio Oeste, no se encuentra entre los estados clave, el gobernador podría ayudar a Harris a llegar a un espectro más amplio de votantes en estados clave vecinos como Wisconsin y Michigan, lo que potencialmente podría ayudarla a ganar estos estados.

Walz Recently gained attention for labeling the right-wing, Republican presidential candidate Trump and his running mate J.D. Vance as "weird." He is credited with coining this term, which has since been widely adopted, including by Harris.

Other potential vice-presidential candidates for Harris included the Governor of Pennsylvania, Josh Shapiro, and the Senator from Arizona, Mark Kelly. Shapiro described Walz as "an exceptionally strong complement" to the presidential candidate Harris.

Harris planned to kick off her campaign with Walz on Tuesday evening in Philadelphia, Pennsylvania. Following this, they will embark on a multi-day tour through key swing states.

On Wednesday, they are scheduled to visit Wisconsin and Michigan, with Arizona and Nevada following on Friday and Saturday, respectively. Originally, appearances in the hotly contested southern states of North Carolina and Georgia were also planned, but these have been postponed due to Tropical Storm "Debby." The official nomination of the duo will be celebrated at the Democratic National Convention in Chicago in mid-August.

Harris is reportedly enjoying rising approval ratings, according to several polls: A national survey by Morning Consult places her at 48 percent, four points ahead of Trump. However, a new CBS News poll also shows that her approval among black voters is lower than Biden's was when he defeated Trump in 2020. Some leading Democrats are therefore cautioning against complacency.

Walz, in his support for liberal positions, advocates for the decriminalization or legalization of cannabis. During their campaign, Harris and Walz emphasized their shared commitment to issues like Social Justice and drug policy reforms.

