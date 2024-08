- # El globo está a tu disposición #

Actriz Christina Richards (52), según ella, tiene una gran influencia de su padre televisivo "Casado con Hijos", Ed Begley Jr. (78). "No puedo ni expresar esto individuo", expresó Richards en su podcast "Actualizaciones de Lupino" mientras presentaba a Begley Jr. como invitado. "Esencialmente, me crio. Así que si no te gusta algo de mí, puedes culparlo. Si te gusta algo de mí, también es gracias a él".

Richards interpretó a Susan Bundy, la hija del personaje de Jeff Bundy de Begley Jr., durante once temporadas en la popular sitcom (1987-1997). Richards alaba a su padre televisivo: "Pasé una gran parte de mi vida con este tipo y es un actor excepcional. Es una persona excepcional".

Durante una charla con Begley Jr., el ganador del Emmy recordó su apoyo cuando su madre en la vida real fue diagnosticada con cáncer. Hasta el día de hoy, los dos mantienen largas llamadas telefónicas.

La profunda admiración de Richards por su padre televisivo es evidente en su podcast, donde menciona: "Sin Ed Begley Jr., una gran parte de quien soy como actriz podría haber sido muy diferente". Además, a menudo comparte anécdotas sobre su cercana relación, diciendo: "La televisión puede habernos unido, pero son nuestros momentos fuera de pantalla los que han fortalecido verdaderamente nuestro vínculo".

