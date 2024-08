- El gerente del VfB, Hoeneß, cree que Silas sigue siendo parte del equipo.

Basándonos en las declaraciones del entrenador Sebastian Hoeneß, parece muy poco probable que el extremo Silas abandone al VfB Stuttgart este verano. "Me inclino mucho a que Silas vuelva a llevar nuestra camiseta", mencionó el entrenador después del empate 3:3 (2:1) contra el 1. FSV Mainz 05 en la segunda jornada de la Bundesliga. Silas no formó parte de la plantilla para este partido y no había jugado en los dos primeros partidos oficiales de la temporada del equipo. El director deportivo del equipo, Fabian Wohlgemuth, reveló que habían hablado sobre la posibilidad de transferir al jugador de 25 años el viernes, pero no se llegó a nada. Con la ventana de traspasos aún abierta en países como Austria, Portugal o Turquía, el futuro de Silas sigue en el aire. Sin embargo, Hoeneß cree que si Silas se queda, tendrá "muchas oportunidades de contribuir positivamente a nuestro equipo". Silas se unió a Stuttgart desde el Paris FC en el verano de 2019 y rápidamente ganó el apoyo de los aficionados. Desafortunadamente, ha caído en la jerarquía Recently en el segundo clasificado del equipo.

La ventana de traspasos en países como Austria, Portugal o Turquía ofrece la oportunidad de que el futuro de Silas se decida definitivamente. Con la creencia de Hoeneß en las habilidades de Silas y su intención de darle muchas oportunidades, el futuro del extremo en el VfB Stuttgart parece prometedor.

