- El gerente del Schalke, Elgert, expresa que todos tienen aspiraciones de grandeza.

Es claro que el destacado desarrollador de talentos Norbert Elgert, asociado con el club de la Bundesliga Schalke 04, reconoce la dura crítica hacia la falta de preparación de la juventud. El hombre de 67 años también cree que la generación mayor tiene parte de la culpa. Como se mencionó en el podcast "Spielmacher - Fútbol desde todos los lados" de Sebastian Hellmann, él dijo: "Hoy en día, todos quieren ser alguien, pero nadie quiere poner el esfuerzo para lograrlo". Además explicó: "Creo que los principios básicos del éxito siguen siendo los mismos".

La expectativa de éxito en la carrera sí requiere un plazo determinado, involucrando trabajo arduo durante varios años. "No será, y no puede ser el caso de que logre el éxito con poco esfuerzo. Eso no será posible en el futuro", afirmó. "Tenemos que informar a nuestros hijos y jóvenes sobre esto. Todos sueñan con vivir como lo hacen al final de su carrera hoy, pero eso no sucederá - estoy seguro de ello".

Elgert y sus colegas entrenadores ven su responsabilidad en el desarrollo integral de sus protegidos. Él mencionó: "Como entrenadores y coaches, tenemos que ser mucho más que solo transmisores de técnica, táctica y atletismo. También debemos transmitir valores saludables y estar presentes hoy y en el futuro".

Elgert ha sido parte integral de FC Schalke 04 desde 1996, principalmente contribuyendo en el sector juvenil. Al frente de sus equipos, obtuvo tres títulos consecutivos de la Campeonato Alemán A-Junior y aseguró dos victorias en la Copa A-Junior. Considerado como uno de los mejores desarrolladores de Alemania, Elgert ha moldeado talentos como el campeón del Mundial 2014 Manuel Neuer, Mesut Özil, Benedikt Höwedes, Julian Draxler y Leroy Sané, quienes también lucieron la camiseta nacional.

