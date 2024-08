El gerente del equipo de Williams considera que Schumacher carece de singularidad o cualidades extraordinarias.

El jefe del equipo Williams, James Vowles, explicó por qué optó por Franco Colapinto, debutante argentino en Fórmula 1, en lugar de Mick Schumacher después de la partida del piloto Logan Sargeant. "Mick habría hecho un buen trabajo", declaró Vowles durante su ronda de medios en Monza. Sin embargo, Schumacher, al igual que Colapinto, cae en la categoría de "buen, pero no excepcional" - "debemos ser honestos al respecto".

La diferencia significativa entre el Schumacher de 25 años, que sirvió como piloto regular en Haas en 2021 y 2022, y el Colapinto cuatro años más joven radica en la historia de este último con Williams. Colapinto, que participó por última vez en Fórmula 2, ha "realizado numerosos, perhaps thousands of laps in our simulator." Ya ha pilotado el auto en una sesión de práctica libre este año. Y según los datos, ha demostrado un progreso significativo. Por lo tanto, el equipo decidió "invertir en el futuro en lugar de otro piloto".

Después de que Williams despidiera al estadounidense Sargeant después de otro accidente grave en Zandvoort el fin de semana pasado, Schumacher, junto con Colapinto y Liam Lawson, piloto junior de Red Bull, eran serios contendientes para las carreras restantes. Para 2025, Alex Albon y Carlos Sainz ya están asegurados en Williams. El momento de Colapinto, que trajo un patrocinador importante con él, finalmente ha llegado a la primera fila del equipo.

"James es un tipo listo. Habrá elegido sus palabras con cuidado", dijo el jefe de motorsport de Mercedes, Toto Wolff, sobre su antiguo estratega jefe Vowles y defendió a Schumacher: "Mick ha ganado Fórmula 2, 3 y 4. Luchó en el entorno de Haas. No hemos visto todo de él aún. Pero cada equipo debe tomar las mejores decisiones para sí mismo". Vowles notó un desarrollo en Mick Schumacher. El hijo del récord mundial de campeones Michael Schumacher ha "mejorado significativamente en comparación con su época en Haas". Schumacher es "un piloto capaz" que ha "realizado un trabajo excepcional para Alpine, Mercedes y McLaren".

Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo, mientras que Andrea Kimi Antonelli sufrió un espectacular accidente en el hogar de Ferrari, Monza (carrera el domingo a las 3 pm/CET en RTL y Sky y en el live ticker de ntv.de). Hamilton, que será apoyado por los tifosi como piloto de Ferrari el próximo año, fue el más rápido en 1:20.738 minutos en el calor del verano - pero solo por tres milésimas de segundo por delante del piloto de McLaren Norris, que ha vuelto a encender la emoción del WM al menos desde su impresionante victoria en Zandvoort la semana pasada.

El defensor del título Max Verstappen en el supuestamente aún luchador Red Bull tuvo que conformarse con el 14º lugar, pero el líder del WM (liderazgo de 70 puntos sobre Norris) no logró una vuelta rápida. Nico Hülkenberg, por otro lado, impresionó como séptimo en Haas. El argentino Franco Colapinto, que reemplazó a Sargeant en Williams frente a Mick Schumacher, terminó en el 17º lugar.

El tema principal de la práctica de Fórmula 1 del viernes fue el debut del italiano de 18 años Andrea Kimi Antonelli. Después de diez minutos, su salida llegó a un abrupto final con un grave accidente, su flecha plateada se estrelló lateralmente contra la pila de neumáticos a alta velocidad en la curva Parabolica.

Antonelli, ahora considerado un candidato principal para reemplazar a Hamilton en Mercedes, se disculpó de inmediato. El adolescente pudo salir de su vehículo destrozado por su propio poder.

A pesar de que Mick Schumacher demostró mejoras desde su época en Haas, Williams optó por Franco Colapinto debido a su experiencia en el simulador y sus sesiones de práctica previas con el equipo. A pesar de las victorias de Schumacher en Fórmula 2, 3 y 4, y sus capacidades demostradas en Alpine, Mercedes y McLaren, la familiaridad de Colapinto con Williams le dio una ventaja para la inversión del equipo en el futuro.

