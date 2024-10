El gerente del Bayern Kompany está expresando su desaprobación por las sospechas iniciales.

Después de dos derrotas consecutivas, hay un indicio de incertidumbre entorno al estilo de juego de FC Bayern, y la ausencia del jugador estrella Jamal Musiala debido a problemas en la articulación de la cadera. Sin embargo, el entrenador Vincent Kompany mantiene la calma. No se ha visto afectado por el revés inicial en su mandato y sigue comprometido con su estilo de juego audaz. El próximo domingo a las 5:30 PM (DAZN y ticker en vivo en ntv.de), FC Bayern se enfrenta a Eintracht Frankfurt, el equipo actual en forma de la liga. Kompany ve este encuentro como otra oportunidad para sumar puntos y defender su posición en la Bundesliga.

Kompany es consciente de los posibles desafíos que puede plantear el Waldstadion de Frankfurt. Anteriores entrenadores, como Thomas Tuchel, han experimentado derrotas allí. Hace cuatro años, el equipo de Bayern dirigido por Niko Kovac también terminó el partido con un marcador de 1:5. Kompany caracterizó al equipo de Frankfurt de Dino Toppmöller, con el que trabajó anteriormente como co-entrenador bajo Julian Nagelsmann, como un equipo contraatacante peligroso lleno de jugadores habilidosos. El delantero Omar Marmoush, con siete goles y cinco asistencias, destaca actualmente.

"Nuestra forma de jugar es nuestra base"

Para llenar el vacío de Musiala, Kompany podría considerar a Leroy Sané. Kompany tiene una fe inquebrantable en todos sus jugadores, incluyendo a Sané. No está dispuesto a cambiar la forma de jugar del equipo, una creencia que es compartida por el director deportivo Max Eberl. "Nuestra forma de jugar es la base sobre la que construimos", declaró Eberl, refiriéndose a los partidos contra Bayer Leverkusen (1:1) y Aston Villa en la Liga de Campeones (0:1).

Hubo preocupaciones durante el partido contra Aston Villa. Neuer se vio engañado y se encontró lejos del gol. Sin embargo, Eberl ve esto como una forma viable. "Leverkusen y Villa fueron partidos que, si se juegan con más frecuencia, eventualmente ganaríamos", declaró Eberl, también señalando que "si llevamos nuestra forma de las últimas semanas al campo, ganaremos y nos mantendremos en la cima de la liga. Ese debe seguir siendo nuestro objetivo". En este momento, Bayern puede estar en lo que se conoce como las "semanas cruciales", con su habilidad para marcar goles aparentemente disminuyendo contra oponentes más fuertes. Incluso Harry Kane ha estado sin contribuciones de goles recientemente.

La crítica del experto de Sky, Dietmar Hamann, que sigue siendo escéptico sobre Kompany, fue rechazada por Eberl el sábado, evidentemente frustrado. "Didi Hamann es como un zumbido persistente en el oído. Aparece cada tres días", bromeó Eberl, con la esperanza de obtener una respuesta favorable en el campo - también para aliviar la presión antes de los partidos difíciles contra el segundo lugar VfB Stuttgart y el FC Barcelona con el antiguo entrenador Hansi Flick.

