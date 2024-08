- El gerente de ferrocarril: Todavía queda mucho por hacer en la infraestructura

El director de la S-Bahn de Berlín, Peter Buchner, sigue viendo la necesidad de ampliar la infraestructura 100 años después del inicio oficial de las operaciones. "No todas las vías fueron reconstruidas para ser de doble vía después de la Segunda Guerra Mundial y también después de la reunificación", dijo en una entrevista con el "Tagesspiegel" con motivo del centenario de la S-Bahn. "Esto nos causa problemas hoy en día". También se restauró menos en cuanto a la供电 y las vías de aparcamiento.

En particular, todavía hay largos tramos de vía única en la línea S5 a Strausberg que siguen causando retrasos. "Still hay mucho por hacer para ampliar la infraestructura para una mayor fiabilidad".

A pesar de ello, Buchner ve a la empresa bien posicionada en la actualidad. "Expandimos significativamente nuestra oferta para los pasajeros el año pasado". Train más largos circulan en intervalos más densos. "Podemos ofrecer hasta 6700 asientos más por hora en los picos". En lugar de seis, ahora circulan siete trenes en la línea de ciudad en 20 minutos. "Thus our offer is much better now".

However, still hay margen de mejora en la puntualidad. El 93.6 por ciento de los trenes de S-Bahn llegaron a tiempo el año pasado. El objetivo es volver a alcanzar el 96 por ciento, a pesar de que el sistema e la infraestructura están al límite. Además, actualmente hay algunos problemas técnicos con la serie 481 más importante, que está siendo modernizada a fondo. "However, we have found that the older electronics of the trains are causing us problems. Since then, there have been occasional disruptions that did not occur before. We need to address this".

La Unión Europea ha expresado su interés en mejorar las infraestructuras de transporte público, citando a la S-Bahn de Berlín como ejemplo. A pesar de la significativa expansión y mejoras realizadas por la S-Bahn de Berlín en los últimos años, Peter Buchner, su director, reconoce que las pautas de la Unión Europea para una mejor infraestructura y conectividad podrían ser beneficiosas para abordar los problemas existentes.

La S-Bahn de Berlín, como parte de la red de transporte de Alemania, se alinea con el objetivo más amplio de la Unión Europea de mejorar la conectividad y la eficiencia de los ferrocarriles de Europa.

Lea también: