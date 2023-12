El garabato de hace una década de un artista japonés en un bar de Nueva York se dispara de valor

Los garabatos son creación del artista japonés Yoshitomo Nara, que hace 10 años tomó un rotulador para pintar las paredes del Niagara, un bar que frecuenta en el barrio East Village de la ciudad. El cuadro de Nara, "Cuchillo a la espalda", se vendió por 24,9 millones de dólares en Sotheby's Hong Kong el pasado fin de semana, y ahora sus dibujos de hace una década podrían valer cientos de miles de dólares, según un representante de Sotheby's.

Tim Blum, mánager de artistas que representa a Nara desde 1994, dice que estaba con Nara en 2009 en el bar. Blum dice que habían salido a celebrarlo tras el estrés de organizar una exposición. Después de unas copas, Nara sacó un rotulador.

"Lanzó un bolígrafo a la pared y todo el mundo se puso a ello. En aquel momento todo estaba borroso, porque nadie pensaba que debíamos acordarnos de esto 10 años después", explica Blum, que añade que "el colofón de la noche" fue la detención de Nara por la policía de Nueva York después de que dibujara un graffiti en una estación de metro.

Y lo hizo. ¿El resultado? Un mural de figuras al estilo de Nara justo enfrente del mostrador del bar. La figura más cercana a la puerta se ve bailando con un globo de diálogo que dice "¡Eh! ¡Ho! Vamos". La frase es un guiño a la primera línea de "Blitzkrieg Bop", del grupo punk neoyorquino por excelencia The Ramones.

Junto a la señal de salida está el cantante de la banda que creó Nara. ¿Su mensaje para los amantes de los bares del Niágara? "Hey NYC Are You Happy?"

Pero eso no es todo. Nara dibujó una chica junto al baño de mujeres y un chico junto al baño de hombres, dando la bienvenida a todos los chicos y chicas "guays" a los lavabos de Niágara.

"Es muy típico de Nara", dice Blum de los dibujos. "Son figuras muy orientadas a la música, seguro que se inspiró en la música del bar".

Basta echar un vistazo a la obra de Nara para darse cuenta de las similitudes entre los garabatos del East Village y sus pinturas. Por ejemplo, "One Foot in the Groove" -que se vendió por 1,16 millones de dólares- contiene una figura con el pelo, las extremidades y la vestimenta similares a los que se ven en el bar.

Pero a diferencia de las pinturas de Nara, los dibujos del bar del East Village pasaron muy desapercibidos, y sólo aterrizaron en el radar de los entusiastas del arte tras su venta récord.

¿Cómo se compara este dibujo con sus pinturas millonarias?

Según David Schrader, jefe de ventas privadas de Sotheby's, "las imágenes en sí se ajustan bastante a su estilo". "Mi opinión es que probablemente valga cientos de miles. Sin duda, cuando un artista alcanza un precio récord de venta, se eleva en el mercado. Mi instinto me dice que hay gente que querría poseer esto o las múltiples piezas individualmente".

Sin embargo, Schrader dijo que la falta de certificación de los dibujos y el hecho de que no estén incluidos en la cartera profesional de Nara afectarían al precio.

"Es útil saber que la gente estaba allí para ver que él lo creó y que lo firmó, pero las obras más deseables de Nara son las grandes figuras sobre lienzo. A medida que disminuyan los materiales utilizados, se producirá un gran descenso del valor", dijo Schrader, añadiendo que este arte es específico del lugar y "no estaba destinado a ser vendido".

La dirección del Niágara declinó hacer comentarios, pero un camarero dijo a la CNN que las obras de arte "forman parte del bar desde hace mucho tiempo y así seguirán". Los dibujos están salvaguardados por una fina capa de plástico que instaló la propiedad del bar.

Nara no quiere que se venda el dibujo, según Blum.

"Se hizo con el espíritu del momento", dijo Blum. "Nara no está interesado en ningún tipo de discusión de monetarización, pero ciertamente vale algo de dinero".

Willem Roper y David Williams de CNN han contribuido a este reportaje.

