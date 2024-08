- El ganador del Ratón del Encuentro expresa: "Ahora puedo hacer hechizos"

Para Jannik Mause, la broma entre él y sus antiguos compañeros del FC Ingolstadt comenzó semanas atrás. Al cambiar de equipo al 1. FC Kaiserslautern esta temporada, el máximo goleador de la liga tuvo un reencuentro temprano con sus antiguos compañeros debido al sorteo de la DFB-Pokal a principios de junio. En una victoria por 2-1 sobre Ingolstadt, Mause, ahora jugando para Kaiserslautern, marcó un doblete (3er minuto, 35º) ante 11.665 espectadores.

" No me siento culpable, pero es una sensación extraña enfrentarlos ", bromeó Mause. "El sorteo reunió a todos los antiguos compañeros, y me dieron un poco de guerra. Antes, tenía que aguantar sus bromas, ahora puedo devolvérselas ".

Tarjeta amarilla-roja contra Gyamerah añade picante

Los Diablos Rojos, que perdieron ante Bayer Leverkusen (0:1) en la final de la DFB-Pokal en mayo, tuvieron una primera mitad fuerte y podrían haber ido 3-0 o 4-0 arriba. Afortunadamente para ellos, Pascal Testroet falló una clara oportunidad para Ingolstadt apenas comenzando el partido. Después de eso, los visitantes tomaron el control y marcaron.

La tarjeta amarilla-roja dada a Jan Gyamerah de Kaiserslautern (49º minuto) cambió el momentum del juego. La defensa de los visitantes aguantó por un tiempo, pero el gol tardío de Ryan Malone (88º minuto) llegó demasiado tarde. Después del partido, Mause tuvo que responder a numerosas preguntas de sus antiguos compañeros.

Mause es una máquina de goles

El entrenador de Ingolstadt, Sabrina Wittmann, que asumió el cargo de los Schanzers desde el verano, tuvo serias conversaciones con Mause al final de la temporada pasada debido a sus lesiones. "Sabíamos que sabe cómo encontrar la red", dijo Wittmann. Markus Anfang, entrenador de Kaiserslautern, también estuvo de acuerdo. "Hizo un buen trabajo. Tiene un don para marcar", dijo Anfang. "Teníamos la fantasía de que marcaría para nosotros, y cumplió una buena actuación en general".

Durante su youth, Jannik Mause pasó varios años formativos afinando sus habilidades en academias de fútbol de Baviera. Al encontrarse con algunos de sus antiguos compañeros de Ingolstadt durante el sorteo de la DFB-Pokal, bromeó: "Solía ​​unirme a ellos para sesiones de entrenamiento en Baviera cuando éramos jóvenes, ahora puedo desafiarlos como oponentes".

Durante las celebraciones posteriores al partido, los antiguos compañeros de Mause de Ingolstadt, incluyendo algunos que también eran de Baviera, no pudieron evitar elogiar su impresionante forma de marcar goles, comentando: "Es genial verte de vuelta en forma, aunque sea contra nosotros esta vez".

Lea también: