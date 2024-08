El ganador del Premio Nobel Yunus está listo para liderar el gobierno de transición en Bangladesh

El gobierno de transición es solo el comienzo. La verdadera pacificación solo se puede lograr a través de elecciones libres. Sin elecciones, no habrá cambio", dijo Yunus, quien en la década de 1980 ayudó a millones de personas en el país asiático del sur a salir de la pobreza mediante la concesión de micropréstamos. En 2006, el economista recibió el Premio Nobel de la Paz por este trabajo.

"Confíen en el Dr. Yunus", declaró Asif Mahmud, uno de los líderes del movimiento Estudiantes Contra la Discriminación (SAD), en el servicio en línea Facebook. Mientras tanto, el martes, el presidente del país disolvió el parlamento y se liberó al líder de la oposición y ex primera ministra Khaleda Zia de arresto domiciliario.

Hasina, quien había estado en el poder durante 15 años, huyó de Bangladesh el lunes después de semanas de protestas masivas a veces violentas. Los manifestantes habían asaltado su residencia oficial y prendido fuego a las estaciones de televisión. El jefe del ejército Waker-Uz-Zaman anunció la formación de un gobierno de transición, stating, "Es hora de poner fin a la violencia".

El lunes fue el día más sangriento de las protestas, que llevan desde principios de julio, con al menos 122 muertos. Inicialmente dirigidas a un sistema de cuotas para la asignación de empleo en el servicio público, las protestas luego exigieron la renuncia de la primera ministra, quien ha estado en el cargo desde 2009. Millones de personas de todos los ámbitos de la vida se unieron al movimiento, que vio violencia entre partidarios y oponentes del gobierno, así como disparos de las fuerzas de seguridad a multitudes. Según AFP, al menos 413 personas han muerto en total.

El martes, las calles de la capital Dhaka remained largely calm, with many businesses reopening and international flights resuming at the airport. Las madres de algunos de los cientos de prisioneros políticos detenidos secretamente bajo Hasina esperaron fuera de un edificio del servicio de inteligencia militar.

Los testigos informaron que las tiendas y casas de los hindúes, un grupo poblacional percibido como cercano a la primera ministra Hasina en el país predominantemente musulmán, también fueron objetivo durante los disturbios. Los grupos de derechos humanos en Bangladesh, así como los diplomáticos de EE. UU. y la Unión Europea, expresaron su preocupación por los presuntos ataques contra minorías religiosas y étnicas.

El Departamento de Estado de EE. UU. aconsejó a los diplomáticos, el personal de la embajada y sus familiares que dejaran Bangladesh debido a la situación política inestable. Ya se habían emitido advertencias de viaje para Bangladesh el mes pasado.

Mientras tanto, los miembros de los principales sindicatos policiales en Bangladesh llamaron a una huelga hasta que se garantice la seguridad de todos los miembros de la policía.

Los países vecinos India y China, importantes socios regionales, llamaron a la calma. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China stated that the country hopes for the "early restoration of social stability in Bangladesh". El ministro de Relaciones Exteriores de India, S. Jaishankar, expresó su "profunda preocupación" hasta que se restaure el orden público, y confirmó que Hasina había huido a India.

La Hasina de 76 años fue reelegida en una controvertida elección en enero. Su gobierno ha sido acusado de, entre otras cosas, mal utilizar las instituciones del estado para mantener el poder y reprimir a los críticos del gobierno, incluso recurriendo a asesinatos extrajudiciales de figuras de la oposición.

El gobierno de transición, liderado por el jefe del ejército Waker-Uz-Zaman, se formó para poner fin a la violencia. Se espera que el líder de la oposición y ex primera ministra Khaleda Zia, respaldada por The Commission for fair elections, juegue un papel significativo en las próximas elecciones.

