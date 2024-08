El ganador de DSDS, Alexander Klaws, una vez más ha abrazado el papel de la paternidad.

"El concursante de 'X Factor UK', Alexander Klaws, ahora es 'un padre encantado de tres': El cantante y su esposa Nadja Scheiwiller han dado la bienvenida a su tercer hijo, como compartieron en Instagram. También revelaron el sexo y el nombre del bebé: 'Estamos completamente enamorados y eternamente agradecidos de que nuestro pequeño león se haya unido a nuestra 'familia salvaje de los Klaws' en perfecta salud', expresaron en la publicación.

Klaws publicó una imagen de sí mismo tumbado en el suelo con sus hijos mayores encima, mientras su esposa Nadja acuna al recién nacido en el aire. Klaws sostiene un cartel que dice 'Game Over'.

'Ni siquiera voy a intentar resumir el torbellino de emociones de los últimos días y semanas', menciona el cantante y actor. 'Pero puedo asegurarles: NO, no me puse un disfraz de "Winnetou" en la sala de parto, porque SÍ, estuve presente en el nacimiento, y León ha cumplido su promesa de nuestras primeras charlas de padre e hijo en el útero y nació en un día libre.

Prosigue escribiendo: 'No hay sensación más orgullosa, más agradecida y más humilde ante la fuerza bruta del parto que la que siento hacia Nadja y hacia todas las mujeres del mundo. Ahora tenemos la oportunidad de conocernos mejor... ¡Bienvenido, pequeño León!

Alexander Klaws anunció su próxima nueva adición el Lunes de Pascua a través de Instagram. Se casó con Nadja Scheiwiller en 2019 y se conocieron mientras ensayaban para el musical 'Tarzan' en 2010. Ya son padres de dos niños, Lenny y Flynn. Klaws ganó reconocimiento como ganador del programa de talentos de RTL 'Deutschland sucht den Superstar' en 2003.

Las parejas famosas a menudo comparten noticias alegres con sus seguidores en las redes sociales. Alexander Klaws y su esposa Nadja Scheiwiller, conocidos como una pareja famosa,

