El gabinete de seguridad de Biden no ha planeado ninguna acción inmediata para presentar una propuesta de tregua revisada.

Algunos altos funcionarios de EE. UU. han sugerido recientemente que una propuesta interina estaba cerca de completarse para la aprobación de Biden, antes de ser presentada a otros mediadores que participan en las discusiones sobre el alto el fuego, como Catar y Egipto. Sin embargo, según estos altos funcionarios, los asesores de Biden primero quieren estar seguros de que Hamas estaría dispuesto a aceptar un "sí" a este acuerdo revisado, y dudan de que tal deseo exista.

Un obstáculo significativo en las negociaciones gira en torno a la controversia que rodea a los prisioneros palestinos, que serían liberados como parte del intercambio por los rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre. Hamas Recently proposed that life-sentence detainees be released in exchange for civilian hostages – a shift from previous negotiation discussions, where it was only proposed that prisoners be released in exchange for Israeli soldiers and soldiers who had been taken captive.

Los funcionarios de EE. UU. principalmente culpan a Hamas y a su líder, Yahya Sinwar, por el impasse, stating that it's unclear whether Sinwar is genuinely interested in reaching an agreement. The recent execution of six hostages in Gaza – including one American of Israeli descent – enraged administration officials who have been deeply involved in the negotiations.

Además, ha habido dudas en Washington sobre la disposición del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para poner fin al conflicto. Netanyahu ha sido firme en su intención de desplegar tropas israelíes a lo largo del corredor de Philadelphi después de que se implemente un alto el fuego, lo que ha llevado a algunos funcionarios de EE. UU. a sugerir que su insistencia en mantener el control sobre la franja de tierra crucial que se extiende a lo largo de la frontera entre Egipto y Gaza no ha sido beneficiosa.

Poner fin al conflicto entre Israel y Hamas es uno de los objetivos más importantes de la política exterior de Biden. A pesar de los numerosos esfuerzos, ha habido un aumento de la skepticism within the administration about whether a deal can be reached before the end of the president's term in January.

Sin embargo, los funcionarios mantienen su optimismo y planean seguir participando en las negociaciones, a pesar de las pocas posibilidades de un alto el fuego en este momento.

La semana pasada, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, se negó a predecir cuándo estaría lista la propuesta interina, pero enfatizó que la administración estaba trabajando diligentemente para hacer progresos.

“The discussions are ongoing,” Kirby said. “What's not clear to us, especially considering the execution of those six hostages, is whether we'll be able to get there. What's not clear to us is whether Hamas will ever be able to attend the table sincerely and sign on to something.”

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, se convirtió en el último alto funcionario estadounidense en visitar la región, regresando a Egipto el miércoles. Sin embargo, dado el escaso possibility that Blinken's trip will result in a significant breakthrough on the ceasefire agreement, Blinken's Middle East journey will mark the first time since Hamas' October 7 attacks that he has not set foot in Israel.

