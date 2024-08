Elecciones Nacionales Próximas en 2025 - El futuro papel de Southern como canciller no es parte de mi plan personal de carrera.

El líder de la CSU de Baviera, Markus Söder, no tiene intención de optar al cargo de Canciller Federal, como él mismo señaló durante una charla en el especial de verano de "Informe de Berlín" de ARD. Dejó claro que "no fue así en el '21 y no lo es ahora". Si la CDU lo presionara, se encontraría en una situación difícil, tendría que tomar una decisión. En general, el partido hermano mayor de la Unión, la CDU, lleva la voz cantante.

Sin embargo, hay un consenso entre el jefe de la CDU, Friedrich Merz, es una garantía. Tomarán esta decisión juntos. "Nuestro único objetivo es derrocar la coalición semáforo", reiteró Söder. "No la fastidiamos". Ambos líderes han prometido una decisión antes de que llegue el otoño de este año.

