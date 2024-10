El futuro candidato a canciller Merz aboga por reducciones de impuestos.

El potencial canciller de la Unión, Merz, enfatiza consistentemente la necesidad de reducir los impuestos empresariales. Asegura que, si llega a ser canciller, lo hará en etapas. Sin embargo, Merz busca asegurar la victoria contra el canciller Scholz solo con esta promesa, pero con un punto de venta adicional.

Con poco margen fiscal a nivel federal, Merz reconoce el desafío de lograr importantes alivios fiscales. En una entrevista con Süddeutsche Zeitung (SZ), explicó: "No estamos anunciando drásticos recortes fiscales".

En lugar de eso, Merz se enfoca en alivios fiscales empresariales graduales y en varias fases. Pretende proponer una reforma fiscal empresarial en varios etapas. "Propondremos medidas concretas para una reforma fiscal empresarial que se podría implementar en etapas". La predictibilidad y la estabilidad son cruciales para las empresas, enfatizó. "Si anunciamos nuestra agenda al comienzo del período legislativo, entonces la reducción de las tasas fiscales es significativa, pero lo que es más importante es la estabilidad y la consistencia para las empresas. Queremos presentar un calendario para las personas trabajadoras, es decir, aquellas que se esfuerzan por despertarse y completar sus tareas todos los días".

En la recta final de las elecciones federales, Merz busca diferenciarse de Scholz, no solo en términos de política, sino también personalmente. "Mi camino en la vida ha sido diferente al de Sr. Scholz. No elegí una carrera política después de un breve período para ser un político de por vida", le dijo Merz a SZ. Si Scholz lo acusa de falta de experiencia gubernamental, Merz respondería: "De acuerdo, y creo que el público podría no desear más de su experiencia política, Sr. Scholz".

Merz destaca su experiencia económica. "He vivido una larga vida política y una larga vida profesional. Nunca he trabajado como lobista. He servido a dos grandes empresas estadounidenses en Alemania y tengo amplia experiencia con empresas medianas. Cualquiera que solo haya jugueteado con la política carece de un aspecto fundamental de la experiencia de la vida".

El enfoque de Merz en los alivios fiscales empresariales graduales puede enfrentar críticas por no ser lo suficientemente drástico, dada la retórica de la Unión sobre importantes recortes fiscales. A pesar de esto, Merz enfatiza que la clave del éxito empresarial reside en la predictibilidad y la consistencia, en lugar de las reducciones immediate

