El futbolista australiano gay Josh Cavallo dice que la Copa del Mundo no debería ir a Qatar, donde la homosexualidad es ilegal

Desde que tomó esa decisión que cambió su vida en octubre de 2021, Cavallo se ha convertido en uno de los nombres y rostros más reconocibles del fútbol mundial, así como en una especie de icono.

Recientemente, la estrella del Adelaide United fue nombrado "Hombre del Año" en una ceremonia de entrega de premios organizada por Attitude Magazine, la mayor publicación de revistas LGBTQ de Europa. Fue la culminación de un año vertiginoso que empezó con lo que él describe como el comienzo de un nuevo capítulo en su vida.

"Fue muy importante para mí", explica Cavallo a CNN Sport. "Salir del armario supuso mucho para mi familia, mis amigos y fue un gran paso adelante.

"No sabía qué esperar... Me lo tomé lo mejor que pude y corrí con ello, y esto es lo que soy.

"No quería seguir escondiéndome y quería mostrar a todo el mundo quién es Josh Cavallo. Que vieran que estoy afectando y ayudando a la gente en su vida cotidiana.

"Camino por las calles de Londres y me paran. Sólo he estado en Londres dos veces y estoy como: Vaya, vengo de Australia y lo que he hecho ha sido a través de las redes sociales', y ver la repercusión que ha tenido en gente del otro lado del mundo es absolutamente fenomenal".

Un año después, Cavallo sigue siendo el único futbolista masculino de primera división abiertamente gay del mundo -juega en el Adelaide United de la Liga A australiana-, pero su decisión inspiró a Jake Daniels, delantero del Blackpool, club de la segunda división inglesa, a salir del armario en mayo de este año.

Cavallo admite que no sabía cuál iba a ser la reacción a su anuncio, y aunque ha habido comentarios negativos, por cada mensaje de odio que dice haber recibido, hay 100 de apoyo.

Aunque experimentó inquietudes antes de salir del armario públicamente, dice que la sensación más abrumadora fue la de sentirse "emocionalmente satisfecho" por no tener que seguir "escondiéndose y viviendo con ese miedo".

"Era simplemente la incertidumbre, ver que no había ningún futbolista gay en activo que hubiera salido del armario antes y que no había ningún plan con ello", recuerda.

No sabía qué esperar, no sabía cómo iba a reaccionar la gente, había mucha incertidumbre, y eso es algo con lo que luché mientras crecía y por lo que tardé tanto en convertirme en la persona que soy".

"Quería ser esa persona a la que la gente mira ahora y dice: 'Dios mío, qué guay. Quiero hacer eso. Quiero hacer lo que está haciendo Josh', y quiero que sea inclusivo y bastante influyente".

"Es estupendo ver cómo la gente del mundo del fútbol, los árbitros y otros deportistas se refieren a mi historia y dicen que he influido en ellos. Es absolutamente fenomenal que haya tenido ese impacto".

Un largo camino por recorrer

Cavallo menciona a Lionel Messi como una de sus inspiraciones sobre el terreno de juego cuando era niño, pero afirma que en su vida personal se inspiró en Justin Fashanu.

Fashanu se convirtió en el primer futbolista profesional abiertamente gay tras salir del armario en 1990, mientras jugaba en la primera división inglesa, pero las reacciones que sufrió le llevaron a quitarse la vida ocho años más tarde.

"Ver que esa historia acababa de una forma tan triste me dolió y fue como si no quisiera que la gente tuviera esa perspectiva", dice Cavallo.

"Es genial ser gay. Es estupendo ser futbolista y sentirte cómodo en tu propia piel. ¿Por qué no lo aceptamos? Y supe que tenía la oportunidad de cambiar eso".

A principios de este mes, los ex internacionales españoles Iker Casillas y Carles Puyol fueron muy criticados después de que el primero publicara un tuit en el que afirmaba que era gay.

En un post ahora borrado en su cuenta oficial de Twitter, Casillas escribió: "Espero que se me respete: Soy gay". En respuesta, el ex capitán del Barcelona Carles Puyol escribió: "Ha llegado el momento de contar nuestra historia, Iker".

Casillas, que tiene dos hijos con su ex mujer, borró el post poco después de enviarlo y más tarde pidió disculpas, al igual que Puyol. El tuit original se produjo en medio de las habladurías de los medios de comunicación españoles que han relacionado a Casillas con múltiples mujeres desde su divorcio.

Cavallo, que en su momento criticó en Twitter a la pareja, afirma que la trivialización de un tema tan importante hace un flaco favor a las personas de todo el mundo que sufren persecución por su sexualidad.

"Es difícil que la gente lo entienda cuando no lo vive", afirma.

"Recibes muchos mensajes en las redes sociales de personas de países como Qatar que dicen: 'Josh, ayúdame, por favor. Quiero salir del armario, quiero ser yo mismo, pero me van a criminalizar. Me van a condenar a muerte.

Cuando oyes cosas así, se te parte el corazón, porque son cosas por las que pasa la gente corriente en esos países".

"Hay 69 países en el mundo que todavía criminalizan esto, así que es un tema enorme e importante y ver a iconos del juego burlándose de eso y mofándose de mi propia tribu, me duele y me ofende porque hay mucha gente que está luchando por sus vidas sólo para estar cómodos con quienes son en su propia piel".

Cavallo afirma que el intercambio entre Casillas y Puyol demuestra que al fútbol aún "le queda mucho camino por recorrer" para erradicar la homofobia, aunque el deporte haya dado recientemente pasos en la dirección correcta.

"Algo que podría ser un intercambio de una broma o una burla es bastante hiriente para gente como nosotros, porque pasamos por nuestras vidas tan fuertes, encontrando nuestra identidad de quiénes somos y finalmente nos armamos de valor para ser quienes somos y estar cómodos en nuestra propia piel", afirma.

"Luego ves a gente y a leyendas del fútbol haciendo eso, es bastante hiriente porque admiramos a esa gente. Son las personas contra las que soñamos jugar o con las que soñamos jugar".

"Así que ver a gente así haciendo cosas como ésa y bromas tontas como ésa es bastante hiriente, especialmente para mí y para mi comunidad".

Tras anunciar su sexualidad el año pasado, Cavallo afirmó que le "daría miedo" jugar en Qatar, donde está prohibida la actividad sexual entre personas del mismo sexo.

En respuesta a los temores de Cavallo en aquel momento, Nasser Al Khater , director ejecutivo del comité organizador del torneo, declaró a la CNN: "Al contrario, le damos la bienvenida aquí en el estado de Qatar, le damos la bienvenida para que venga a vernos incluso antes de la Copa Mundial... Nadie se siente amenazado aquí, nadie se siente inseguro".

"Sé personalmente que, si voy allí, estaré protegido porque estoy en el ojo público", dijo Cavallo a la presentadora de la CNN Amanda Davies.

"Pero no soy yo quien me preocupa. Son los que me envían mensajes. Es esa gente que no está en el ojo público la que tiene miedo incluso de ser ellos mismos y caminar por las calles."

"Ver que nos dirigimos a un país que criminaliza a gente como yo... Es bastante preocupante", añadió Cavallo.

La CNN se ha puesto en contacto con los organizadores de la Copa Mundial de Qatar para que comenten los comentarios de Cavallo, pero no ha obtenido respuesta.

A principios de este año, el ex internacional inglés David Beckham se convirtió en uno de los embajadores más destacados del Mundial de Qatar.

Beckham ha sido muy criticado por aceptar el papel y Cavallo dice que le gustaría ver a Beckham utilizando su plataforma para apoyar a la comunidad LGBTQ en su lugar.

"No conozco personalmente a David, así que no puedo opinar sobre él y sus acciones", afirma Cavallo. Pero tener aliados en el fútbol es muy útil, y cuando salí del armario en el vestuario, mis compañeros de equipo y el público que me recibió, todos y cada uno de ellos eran aliados míos".

"Me sentí muy orgullosa por dentro y me emocioné mucho, porque es algo por lo que he luchado durante mucho tiempo. Por eso tiene un impacto tan significativo en mí y en mi comunidad".

Si alguien como David Beckham, con su plataforma, se acerca a nosotros y se convierte en el aliado que queremos que sea, es realmente útil".

"Si pudiera dar el siguiente paso y demostrar lo que significa para la comunidad LGBTQ, sería fantástico".

Fuente: edition.cnn.com