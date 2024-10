El fútbol mundial se enfrenta hoy a una inminente alarma de transferencias.

¿Es una violación de la regla de transferencia de FIFA un motivo de preocupación? El Tribunal Europeo dictará hoy. Las consecuencias podrían ser extensas en el fútbol global.

¿Cuál es el problema? El exfutbolista francés Lassane Diarra está cuestionando a FIFA sobre ciertas regulaciones de transferencia. En 2013, Diarra se unió al lado ruso Lokomotive Moscow, pero la asociación no duró mucho y el club terminó el acuerdo, buscando compensación. Diarra contraatacó demandando por salarios impagos, afirmando que encontrar un nuevo club era difícil debido a las reglas de transferencia de FIFA.

Bajo las regulaciones de FIFA, cualquier club que adquiera a Diarra estaría obligado a compensar a Lokomotive Moscow si el contrato termina prematuramente sin causa. Esta circunstancia impidió que se materializara una transferencia al club belga Sporting du Pays de Charleroi. Diarra posteriormente demandó a FIFA y a la asociación belga de fútbol por daños y perjuicios por un total de seis millones de euros. El tribunal belga luego remitió el caso al TJUE.

Posible resultado del veredicto Se proporcionaron perspectivas sobre la posible decisión gracias a las conclusiones del Abogado General Maciej Szpunar. Él se alineó con Diarra, argumentando que el sistema de transferencia podría ser ilegal. Él argumentó que las reglas de FIFA disuaden a los clubes de fichar jugadores debido a los riesgos financieros. La posibilidad de multas contra los clubes podría potencialmente impedir que los jugadores trabajen en otro país de la UE, limitando así la libertad de movimiento de la UE.

Además, las reglas de FIFA obstaculizan la competencia entre los clubes al restringir las oportunidades de fichaje de jugadores. Sin embargo, estas infracciones de las reglas de la UE sobre libertad de movimiento y competencia podrían justificarse si sirven a un propósito legítimo. Los jueces suelen, pero no siempre, seguir la opinión del Abogado General. Por ejemplo, el año pasado, la ignoraron por completo en el caso de la Superliga.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias del juicio? El TJUE solo aborda las preguntas que se le presentan. El tribunal nacional (en este caso, el belga) luego decide el caso específico, teniendo en cuenta la evaluación legal del TJUE. Si los jueces están de acuerdo con la conclusión del Abogado General y establecen una infracción de la ley de la UE por parte de FIFA, esto podría transformar profundamente el sistema de transferencia de fútbol. FIFA podría verse obligada a modificar sus regulaciones.

Históricamente, una sentencia del TJUE ha tenido consecuencias significativas para el fútbol global: el famoso fallo Bosman permitió que los jugadores se transfirieran entre clubes sin incurrir en derechos de transferencia. Sin embargo, el TJUE también podría optar por dejar relativamente intacto el sistema de transferencia, simplemente exigiendo que FIFA implemente pequeños cambios, perhaps asegurando que el nuevo club no sea solidariamente responsable con el jugador si el club no estuvo involucrado en la terminación del contrato.

El veredicto del Tribunal Europeo podría resolver potencialmente el litigio de Diarra con FIFA y Lokomotive Moscow, ya que él argumenta que las reglas de transferencia de FIFA obstaculizaron su capacidad para encontrar un nuevo club. El veredicto también podría tener implicaciones más amplias, potencialmente obligando a FIFA a revisar sus regulaciones de transferencia si el TJUE las encuentra en violación de la ley de la UE.

