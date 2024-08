- El fúngico espera que las piperlinas crezcan bien

Rebuscadores de setas han tenido una buena temporada hasta ahora, con un inicio temprano para las chanterelles. El experto en setas Wolfgang Bivour de Potsdam mantiene la optimismo, diciendo: "Espero un buen crecimiento continuo para las chanterelles, siempre y cuando no haya una gran sequía en agosto". Las condiciones también son favorables para los porcini de verano. Sin embargo, la temporada principal para las setas, que vienen en innumerables variedades, es septiembre y octubre.

"Gracias a la humedad y al clima muy suave en la primavera, las chanterelles fueron tempranas y pudieron ser encontradas tan temprano como en mayo", dijo Bivour, quien es presidente de la Asociación Estatal de Brandenburg de Expertos en Setas. Él dijo que crecen en todas partes de Brandenburg, pero no quiere nombrar regiones específicas con rendimientos típicamente buenos. "Los buscadores de setas tienen que explorar eso por sí mismos", dijo. En la actualidad, los buscadores de setas también intercambian información en foros de redes sociales.

No debería ser persistente mente seco

Las chanterelles no son particularmente exigentes. "La reciente lluvia ha demostrado que están listas para hacer un fuerte regreso", dijo Bivour. También pueden soportar una ola de calor, según los expertos. "Pueden manejar 30 grados durante unos pocos días, pero no debería ser persistente mente seco", dijo. Las condiciones para el crecimiento de las setas este año son más favorables que en años anteriores secos.

El comercio de setas de los bosques alemanes no está permitido. La recolección solo está permitida para consumo personal y en pequeñas cantidades, enfatizó Bivour. Lo que significa no más de uno o dos kilogramos por persona por día. "Ya es bastante si no todo el mundo puede saquear el bosque como quieran".

La asociación, que tiene alrededor de 35 expertos, examina las setas recolectadas, aconseja a los buscadores, organiza paseos educativos y ayuda en casos de envenenamiento por setas. El año pasado, la asociación registró 17 casos de envenenamiento en Brandenburg. Los expertos proporcionaron casi 650 consultas.

