El fundador de Megaupload Kim Dotcom será extraditado

Kim Dotcom, fundador de Megaupload, podría tener que abandonar pronto su hogar en Nueva Zelanda. El ministro de Justicia del país ha firmado una orden para su extradición a EE. UU., donde enfrenta cargos de infracción de derechos de autor. Sin embargo, el empresario nacido en Alemania tiene "un plan".

Después de más de una década, Nueva Zelanda intenta nuevamente extraditar al empresario de internet Kim Dotcom, nacido Kim Schmitz, a EE. UU. El ministro de Justicia de Nueva Zelanda, Paul Goldsmith, ha firmado una orden de extradición para Dotcom, según informan los medios citando al ministro.

"I he revisado cuidadosamente la información y he decidido que Mr. Dotcom debe ser extraditado a EE. UU. para enfrentar un juicio", dijo Goldsmith. Agregó: "Como es costumbre, he dado a Mr. Dotcom un breve período para considerar mi decisión y buscar asesoramiento. No haré más comentarios en este momento".

Antes del anuncio del ministro de Justicia de Nueva Zelanda, Dotcom había insinuado que sería extraditado pronto. A principios de esta semana, escribió en X que Nueva Zelanda había decidido extraditarlo "por lo que los usuarios cargaron en Megaupload sin permiso", según "Die Zeit".

Dotcom - Una Superestrella Alrededor del Milenio

En febrero de 2017, un tribunal de Nueva Zelanda dictaminó que Dotcom podía ser extraditado a EE. UU. - pero no por infracción de derechos de autor, por fraude. Si bien dos tribunales inicialmente respaldaron la decisión, el tribunal más alto del país criticó errores legales y un "uso excesivo de la fuerza" contra el empresario, según "Die Zeit".

Kim Dotcom nació en Kiel en 1974 y se mudó a Nueva Zelanda en 2010. Bajo el seudónimo de Kimble, se destacó como hacker en la década de 1990. En la década de 1990, fue una figura conocida en la Nueva Economía. Como empresario, fue celebrado alrededor del cambio de milenio, se rodeó de celebridades como raperos o modelos, dio fiestas enormes, hizo música y hasta fundó un partido político. Ya había tenido problemas con la ley en Alemania en 2002, cuando fue sentenciado a una pena suspendida por delitos de insider trading en acciones.

En 2005, Dotcom fundó la plataforma Megaupload, donde los usuarios de internet podían cargar y descargar archivos de forma gratuita. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el sitio se utilizó explícitamente como un mercado para contenido con derechos de autor como películas, series de televisión y otros archivos. En enero de 2012, las autoridades de EE. UU. cerraron el sitio web. La policía de Nueva Zelanda registró la residencia de Dotcom en Auckland a solicitud de EE. UU., incautó obras de arte y automóviles de lujo, y Dotcom fue detenido temporalmente.

Los Daños Masivos de Megaupload

Según "Der Spiegel", él y otros tres sospechosos han luchado legalmente contra la extradición a EE. UU. desde entonces. Dos sospechosos acordaron juicios en Nueva Zelanda y evitaron la extradición a EE. UU. al declararse culpables y ser sentenciados a penas de prisión de más de dos años cada uno en 2023. Un tercer sospechoso falleció en 2022.

El Buró Federal de Investigaciones de EE. UU. considera las actividades de Megaupload el mayor caso de infracción de derechos de autor en la historia de EE. UU. La plataforma supuestamente generó $175 millones (€159 millones) en ganancias, con daños estimados en al menos $500 millones (€455 millones), según "Die Zeit".

Dotcom reaccionó a la firma de la orden de extradición en X con las palabras: "Amo Nueva Zelanda. No me iré". También mencionó que tiene "un plan". Sin embargo, no reveló en qué consiste.

