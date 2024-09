El funcionario electoral examina posibles errores electorales en Sajonia

Según los resultados iniciales de las elecciones estatales de Sajonia, Alternativa para Alemania (AfD) parece haber obtenido una minoría de veto. Esto podría potencialmente obstaculizar la aprobación de leyes específicas en el parlamento estatal de Dresde. Sin embargo, hay denuncias de un error en la asignación de escaños, que, si se confirman, podrían privar a la AfD de su poder de veto.

El supervisor de las elecciones está considerando revisar la asignación de escaños en el parlamento estatal de Sajonia. Varios partidos y expertos de Wahlrecht.de han expresado preocupaciones sobre un posible error en la nueva asignación de escaños. Según el informe del Leipziger Volkszeitung, se utilizó un proceso incorrecto para la asignación de escaños. Un portavoz de la oficina electoral confirmó el problema y mencionó que está siendo investigado.

Bajo la política de asignación alternativa, según el informe, la AfD perdería un escaño y, en consecuencia, ya no tendría una minoría de veto en el parlamento estatal. La minoría de veto permite a los parlamentarios de la AfD obstaculizar la aprobación de leyes que requieren una mayoría de dos tercios de todos los miembros del parlamento. En Sajonia, así como en otros estados federales, los jueces constitucionales y los directores de las auditorías estatales se seleccionan utilizando una mayoría de dos tercios de todos los miembros del parlamento. Como resultado, ciertos cargos no podrían ser ocupados sin el consentimiento de la AfD. Además, los parlamentos estatales no podrían disolverse a sí mismos.

La Unión Demócrata Cristiana (CDU) salió como la fuerza más fuerte con el 31,9% de los votos según los resultados preliminares. La AfD terminó en segundo lugar con el 30,6%, mientras que la Alianza para el Progreso y la Justicia Social (BSW) logró un impresionante 11,8% desde cero, lo que sugiere que influirán en las negociaciones de la coalición futura. El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) logró el 7,3%, mientras que Los Verdes obtuvieron el 5,1%. La Izquierda logró superar ligeramente el umbral del 5%, asegurando su escaño en el parlamento estatal a través de mandatos directos en Leipzig. Luego, se aplica una cláusula que les permite ingresar al parlamento basado en su resultado de la segunda votación, incluso si cayeron por debajo del umbral.

Si se corrige el error en la asignación de escaños, la AfD ya no tendría una minoría de veto en el parlamento estatal de Sajonia, lo que podría facilitar la aprobación de ciertas leyes. Sin una minoría de veto, la AfD ya no tendría el poder de bloquear leyes que requieren una mayoría de dos tercios en el parlamento estatal, lo que afectaría a various cargos como la designación de jueces constitucionales y directores de auditorías estatales.

