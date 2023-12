El funcionario electoral de Maine que retiró a Trump de la papeleta de las primarias, objetivo de un incidente de espionaje, según la policía

Según la policía, no había ningún residente en la casa de Manchester cuando se produjo el incidente, en torno a las 20.25 horas. Los agentes de la Policía Estatal de Maine "realizaron una inspección exterior de la residencia y un barrido interior" de la casa de Bellows a petición de ésta, pero no localizaron nada sospechoso, según un comunicado hecho público el sábado.

ElSwatting es una llamada de broma que se hace a las autoridades con el propósito de atraerlas a un lugar - por lo general una casa - donde se les hace creer que se ha cometido un delito o que está en curso. El resultado es una respuesta contundente de la policía local o de los equipos SWAT, que no tienen forma de saber que la llamada es un engaño.

Bellows, demócrata, retiró el jueves a Trump de la papeleta de las primarias de Maine de 2024, en una decisión basada en la "prohibición de insurrección" de la 14ª Enmienda. Bellows dejó en suspenso su decisión hasta que el Tribunal Superior de Maine emita un fallo. La ley estatal establece plazos para que ese tribunal y, si se apela la decisión, para que el Tribunal Supremo del estado actúe a finales de enero.

Bellows declaró a la CNN el viernes que su oficina ha recibido amenazas desde su decisión.

"Hemos recibido comunicaciones amenazantes", dijo a Kaitlan Collins de CNN en "The Situation Room".

"Ciertamente me preocupa la seguridad de la gente a la que quiero, de la gente que me rodea y de las personas encargadas de protegerme y de trabajar a mi lado", añadió. "Dicho esto, somos una nación de leyes, y eso es lo realmente importante. Así que me he centrado en esa obligación de defender la Constitución".

Bellows reconoció la llamada del swatting en un post de Facebook, diciendo que ella y su marido, Brandon, están a salvo y no estaban en casa el viernes cuando "las amenazas se intensificaron" y la dirección de su casa fue publicada en Internet.

La secretaria de Estado calificó de inaceptables el espionaje de su domicilio y las "incesantes comunicaciones amenazantes" que sus colegas llevan recibiendo desde el viernes.

"Está diseñado para asustar no sólo a mí, sino también a los demás, para que guarden silencio, para enviar un mensaje", escribió.

La policía del estado de Maine está investigando el incidente del swatting en casa de Bellows junto con otras fuerzas del orden.

La decisión de Bellows convirtió a Maine en el segundo estado en inhabilitar a Trump para el cargo, después de que el Tribunal Supremo de Colorado dictara a principios de este mes su propia sentencia que lo eliminaba de la papeleta electoral. Otras impugnaciones siguen pendientes, incluso en Oregón, a medida que se acerca el ciclo de primarias de 2024.

Marshall Cohen de CNN contribuyó a este informe.

