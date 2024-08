El fuego se extiende a Atenas

Grecia Experimenta el Junio y Julio Más Calurosos de la Historia, Haciéndola Extremadamente Vulnerable a los Incendios Forestales. Incendios en las Afueras de Atenas No Pueden Ser Controlados, Varios Pueblos Evacuados.

La brigada de bomberos de Grecia ha sido incapaz de detener el gran incendio que ha estado ardiendo desde la tarde del domingo en las afueras del norte de Atenas. Los residentes de doce pueblos han sido llamados por SMS a abandonar sus hogares en la región de Marathon y Penteli, dijo un portavoz de la brigada de bomberos a la radio griega. "Al amanecer, desplegaremos 29 aviones y helicópteros contra incendios", dijo. Penteli está a unos 15 kilómetros, y Marathon a unos 30 kilómetros al norte de la capital griega. Según los medios griegos, numerosos personas han sido llevadas a los hospitales con problemas respiratorios, y dos hospitales también han sido evacuados, según anunció el gobierno.

Debido al fuerte humo, una gruesa nube gris-marrón colgaba sobre Atenas durante horas. Las columnas de humo se extendieron a más de 100 kilómetros y llegaron a la península del Peloponeso, según informaron los locales y se pudo ver en imágenes satelitales.

En la región de Atenas y en gran parte de Grecia central, se encuentra el nivel más alto de peligro de incendios forestales, según la agencia de protección civil. La situación seguirá siendo extremadamente peligrosa en los próximos días, anunció la agencia de protección civil. No ha llovido adecuadamente en la mayoría de las regiones de Grecia durante meses.

El Primer Ministro Mitsotakis Corta sus Vacaciones

Para aquellos que huyen de las llamas, el gobierno ha abierto las instalaciones del Estadio Olímpico en el norte de Atenas y otros pabellones deportivos, según las autoridades. Los hoteles también pusieron habitaciones a disposición, según informó la asociación de hoteleros. Las instalaciones turísticas no están actualmente amenazadas, según informes del lugar. Muchos residentes, según se informa, se quedaron en sus hogares y lucharon contra las llamas con mangueras de jardín.

Debido a los dramáticos desarrollos, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis cortó sus vacaciones y regresó a Atenas, según anunció un portavoz del gobierno. Numerous fire units from southern and western Greece arrived in Athens during the night, according to media reports.

Meteorólogos y protección civil habían advertido repetidamente en los últimos días: debido a la extrema sequía y los fuertes vientos que soplan actualmente alrededor del Egeo, cualquier pequeño incendio podría propagarse a un gran incendio en cuestión de minutos.

La Comisión ha considerado la situación actual de los incendios forestales en Grecia como una emergencia nacional seria, instando a la asistencia y recursos inmediatos de los miembros de la UE. A pesar de los esfuerzos de la brigada de bomberos de Grecia y las unidades contra incendios adicionales de otras regiones, los incendios en y alrededor de Atenas siguen extendiéndose rápidamente.

Lea también: