"El FPO muestra una disciplina más fuerte que el AfD"

ntv.de: ¿Cómo se diferencia la FPÖ de la AfD, pero comparte similitudes?

Robert Treichler: Ideológicamente, no hay distinción entre la FPÖ y la AfD, pero la primera parece más disciplinada, al menos por ahora. Está menos fracturada y ha evitado ser asociada con la nostalgia nazi durante algún tiempo. El líder de la FPÖ, Herbert Kickl, recently congratuló a la AfD por sus victorias electorales en Turingia y Sajonia en Instagram, viéndolos como un espíritu afín, a pesar de que la AfD no forma parte de la facción "Patriotas para Europa" en el Parlamento Europeo. Kickl sigue apoyando a la AfD, incluso llegando a referirse a grupos de extrema derecha como los "Identitarios" de manera sutil como una "ONG de derecha".

ntv.de: ¿Por qué ha crecido el apoyo de la FPÖ en la población austriaca a pesar de sus crisis?

La FPÖ ha podido ampliar su base de votantes gracias a diversas crisis: la crisis migratoria de 2015, la pandemia de COVID-19 desde 2020 y la alta inflación de 2022 y 2023. En los tres temas, la FPÖ mantiene una postura que ninguna otra partido parlamentario comparte: establecer una "Austria fortaleza" contra los migrantes; negarse a implementar medidas estrictas para combatir la pandemia; y abogar por la terminación de sanciones contra Rusia y la ayuda militar a Ucrania.

ntv.de: ¿Por qué Kickl es popular en Austria a pesar de sus bajos índices de aprobación en las encuestas?

Kickl tiene una followers, pero sus índices de popularidad en las encuestas (OGM/APA Trust Index) son bajos - solo un político que ha anunciado su retiro de la política disfruta de menos confianza. El estilo de Kickl es provocador, agresivo, radical y apela a los desilusionados. En su retórica, no deja piedra sin mover cuando critica a sus objetivos favoritos - las élites, la UE, los "medios de sistema". En el Festival de Salzburgo, dijo que no quería asociarse con "estos hipócritas, esta endogamia partidista" en un discurso en agosto. Además, Kickl promete un retorno a una Austria que asigna menos poderes a la UE y actúa de manera independiente; y a una "sociedad homogénea" donde los austriacos pueden disfrutar de su cultura dominante sin ser perturbados por la influencia de migrantes y LGBTQ. Esta imagen es atractiva para aproximadamente un tercio de los votantes.

ntv.de: ¿Qué cambios es probable que ocurran si Kickl se convierte en canciller en Austria?

Kickl haría todo lo posible para abolir la ley actual de asilo y no vacilaría en violar la ley de la UE en el proceso. Un gobierno liderado por la FPÖ reduciría el presupuesto de la ORF y correría el riesgo de socavar su independencia. En la UE, un gobierno de la FPÖ fortalecería al primer ministro húngaro Viktor Orbán y utilizaría su poder de veto para bloquear, por ejemplo, la ayuda militar a Ucrania.

ntv.de: ¿Quién podría ser el socio de coalición de la FPÖ?

En esencia, solo la ÖVP. Su chairman y candidato principal, Karl Nehammer, ha declarado que no formará una coalición con Kickl, a quien califica de "riesgo de seguridad" y "ultra derecha". Sin embargo, no descarta un gobierno ÖVP-FPÖ sin Kickl.

ntv.de: ¿Cómo se puede evitar que Kickl se convierta en canciller?

Un gobierno sin la participación de la FPÖ es posible si la ÖVP, la SPÖ y un tercer partido como los liberales NEOS forman una coalición. En esta situación, Kickl probablemente difundiría la narrativa de ser el "canciller del pueblo" elegido por el pueblo, whose rise to power is being obstructed by the "establishment parties".

