- El Fiscal Independiente presenta una demanda enmendada contra Trump

Un indictamiento revisado ha sido presentado en el pleito federal contra el ex presidente de EE. UU. Donald Trump, acusándolo de posible manipulación electoral. Esta actualización surge de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. a principios de julio, que otorgó inmunidad a Trump por ciertas tareas oficiales. Como resultado, el caso avanza y el indictamiento contra Trump se ha condensado ligeramente, eliminando ciertas secciones, como las que se refieren a sus tratos con el Departamento de Justicia. Las cuatro acusaciones iniciales contra él siguen sin cambios. Trump está implicado en cargos de conspiración para engañar a los Estados Unidos y conspiración para obstruir una investigación autorizada.

El 6 de enero de 2021, los seguidores de Trump asaltaron el Capitolio de EE. UU., intentando revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y confirmar su victoria sobre el demócrata Joe Biden. Antes del ataque al Capitolio, Trump había hecho numerosos intentos de impugnar los resultados de las elecciones. En consecuencia, enfrentó cargos federales en Washington D. C., y se presentó una acusación similar contra él en el estado de EE. UU. de Georgia.

"Caza de brujas" zombi: Donald Trump critica las acusaciones renovadas

El equipo legal de Trump ha logrado posponer y eludir juicios durante varios meses. El republicano mantiene su inocencia en todos los asuntos, etiquetando las investigaciones en su contra como un intento de sus adversarios políticos de acallarlo. En su plataforma Truth Social, Trump etiquetó el nuevo indictamiento de Smith como "preposteroso" y una "caza de brujas zombi", describiéndolo como un "acto de desesperación". Exigió que se retiraran los cargos.

Los abogados de Trump presentaron una petición ante la Corte SupremaRegarding the immunity of presidents, aiming to dismiss the Washington case entirely. Although they have not succeeded, their efforts have significantly slowed down the proceedings. Specialists estimate that a trial in the Washington case is unlikely to occur before the November presidential election.

¿Dónde están los otros casos?

El caso en Atlanta por presunta manipulación electoral

En el estado de EE. UU. de Georgia, Trump también fue acusado de ejercer influencia sobre las elecciones de 2020, junto con varias personas más. Recientemente, sin embargo, la atención se ha centrado en la fiscal principal, Fani Willis. Los abogados de Trump y otros acusados implicaron a Willis en obtener beneficios de una relación inapropiada con otro fiscal involucrado en el caso. Un tribunal de apelaciones suspendió temporalmente el caso contra Trump a la espera de una decisión sobre si Willis puede continuar su investigación. Los tres jueces de apelaciones tienen hasta marzo de 2025 para tomar una decisión, con una primera audiencia programada para octubre. Se considera improbable un juicio antes de las elecciones presidenciales.

En Miami, Florida, Trump ha sido acusado a nivel federal por su manejo de documentos gubernamentales clasificados. Se le acusa de retener ilegalmente información altamente sensible de su mandato como Presidente (2017-2021) y conspirar para obstruir la investigación. Se alega que Trump intentó borrar grabaciones de cámaras de vigilancia y eliminar cajas de documentos con la ayuda de empleados. Esta investigación también fue manejada por Smith.

El juez que supervisa el caso inesperadamente frenó en seco a mediados de julio debido a dudas sobre la legitimidad del nombramiento del fiscal especial. Smith ha apelado esta decisión. Si tiene éxito, el caso podría reactivarse. Sin embargo, incluso en este escenario, es altamente improbable que se celebre un juicio antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

En Nueva York, Trump fue condenado a finales de mayo por falsificar registros comerciales relacionados con pagos de dinero en efectivo a una estrella porno. La fiscalía acusó a Trump de utilizar estos registros falsificados para ocultar información perjudicial y actividades ilegales antes y después de las elecciones presidenciales de 2016, mejorando así sus posibilidades de ganar. La fecha de sentencia aún no se ha anunciado, y este proceso ya se ha retrasado una vez, de julio a mediados de septiembre. Los abogados de Trump buscan otro retraso hasta después de las elecciones de noviembre. Trump también ha presentado un recurso contra esta condena.

