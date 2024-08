El fiscal ha cerrado la investigación sobre Joost Klein.

Fue probablemente el mayor escándalo en el caótico Concurso de la Canción de Eurovisión de este año: el cantante neerlandés Joost Klein fue reportado amenazando a un operador de cámara, lo que resultó en su descalificación de la competencia. Sin embargo, ahora se ha archivado la investigación en contra del cantante de "Europapa".

El cantante neerlandés Joost Klein dejó más de una mala impresión en el Concurso de la Canción de Eurovisión (ESC) de este año en Malmö, Suecia. Sin embargo, su comportamiento no puede ser probado definitivamente como criminal. Al menos, se ha archivado la investigación en su contra, que se inició debido a un incidente después de su presentación en la semifinal de mayo. Esto lo anunció la Autoridad de Fiscalía de Suecia.

El músico de 26 años fue acusado de hacer un gesto amenazante hacia la cámara de una camarógrafa después de su presentación en el ESC. La policía sueca entonces inició una investigación en su contra. Klein, quien había asegurado un lugar en la final con su canción "Europapa", también fue descalificado del ESC.

El fiscal a cargo, Fredrik Jönsson, explicó que había archivado la investigación en contra del neerlandés porque no pudo probar "que el acto podría haber causado miedo grave o que el hombre tenía esa intención". exactly what Klein signaled to the camerawoman is not publicly known.

Klein está "feliz y aliviado"

Klein está ahora "inmensamente feliz y aliviado de que esta incertidumbre ha terminado", dijo el manager del músico a la agencia de noticias neerlandesa ANP. "Los últimos meses han sido horribles". Ahora todo el equipo está aliviado. "Por fin podemos decir en voz alta: nunca hubo razón para este procedimiento". El cantante mira hacia el futuro y trabaja en un nuevo álbum.

Sin embargo, para el broadcaster de televisión AVROTROS, que es responsable del ESC en los Países Bajos, el asunto no ha terminado aún. El broadcaster está presionando para una conversación con la dirección de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que organiza el ESC. "Aún estamos profundamente decepcionados de que la aventura europea de Joost Klein y de todo los Países Bajos haya terminado de esta manera brutal", dijo el broadcaster en un comunicado. AVROTROS ya había dicho al principio que la descalificación era innecesaria e inapropiada, y ahora se ha demostrado. El broadcaster ya había presentado sus quejas por escrito a la UER hace meses, pero nunca recibió una respuesta.

Debido al asunto, el broadcaster aún no ha decidido si los Países Bajos participarán en el próximo ESC. Klein, sin embargo, Recently hinted that he is considering a return to the competition next year.

A pesar de ser absuelto por la Autoridad de Fiscalía de Suecia, la participación del cantante neerlandés Joost Klein en el siguiente Concurso de la Canción de Eurovisión sigue siendo incierta debido al revuelo por su descalificación de este año. Su manager stated, "We are hopeful that the European Broadcasting Union (EBU) will understand the situation and allow Joost to compete again."

Despite the dropped investigation and potential for a return to the Eurovision Song Contest, Klein's behavior during the contest has left a lingering impact on his reputation in the music industry.

