- El fin del "privilegio de los costes secundarios" en el mercado de la televisión: Telekom cierra

Tras el fin del "privilegio de costos adicionales", en el que los inquilinos tenían que pagar su conexión de TV a través de los costos operativos y los operadores de redes de cable como Vodafone tenían una clara ventaja, Deutsche Telekom está ganando terreno. Después de cancelaciones, Magenta TV añadió 114,000 clientes en el segundo trimestre, anunció la compañía en Bonn. En total, ahora hay alrededor de 4.5 millones.

El crecimiento ha acelerado, con un aumento neto de solo 73,000 en el primer trimestre del año. Telekom invirtió heavily en publicidad para grandes eventos como la UEFA Eurocopa para impulsar el negocio, lo que probablemente contribuyó al aumento de la demanda. Según el CEO Tim Höttges, la marca Magenta TV recibió un "impulso" en el último trimestre.

Campaña publicitaria cara que da resultados

Además de los clientes de TV vinculados a una conexión, también hay "Over the Top" (OTT) clientes que reciben Magenta TV fuera de su contrato de internet y no necesitan un receptor. La compañía ha vendido "centenas de miles" de tales contratos, según el CFO Christian Illek. Sin embargo, algunos de estos clientes son solo temporales, habiendo firmado para Magenta TV durante la UEFA Euro 2024 debido a su amplia oferta y luego cancelando o planeando cancelar sus contratos.

El privilegio de costos adicionales es cosa del pasado

Desde el 1 de julio de 2024, los costos para la señal de TV no pueden ser pasados a los inquilinos a través de costos adicionales. Esta opción, que existió durante décadas, dio a Vodafone, el líder del mercado, una clara ventaja competitiva. Vodafone, la filial alemana de un conglomerado británico, tenía alrededor de 8.5 millones de clientes pagando por su conexión de TV de esta manera, ya sea que lo quisieran o no. Los propietarios habían concluido acuerdos colectivos correspondientes.

Esto ya no es posible y los clientes deben tener ahora su propio contrato con el proveedor de TV o participar voluntariamente en un nuevo tipo de contrato colectivo. Desde el comienzo del año, Vodafone ha perdido alrededor de 1.3 millones de clientes debido a este cambio legal, con una caída significativa esperada en el trimestre de verano.

Métodos de transmisión diferentes

Hay varias maneras de ver la TV, incluyendo satélite, antena, cable e internet. Mientras que hay canales gratuitos en internet, como la ARD Mediathek, los canales privadosusually no son gratuitos y requieren pago. Proveedores de internet como Zattoo, waipu.tv y Magenta TV ofrecen acceso a estos canales y ahora están en una trayectoria de crecimiento.

En comparación con las pérdidas significativas de Vodafone, el aumento de alrededor de 187,000 clientes de Telekom desde el comienzo del año es limitado. Al preguntarle sobre esto, el CFO Christian Illek señaló que también hay clientes que ya no quieren TV lineal. "Han dejado la conexión obligatoria y no quieren ninguna conexión de TV en absoluto". El número exacto es incierto, pero la junta directiva de la compañía está "muy satisfecha" con el desarrollo general de la TV.

