El fiasco de Naomi Osaka es una señal de que aún no hemos terminado de trabajar en salud mental

Naomi Osaka está harta. Se ha enfrentado a innumerables rivales en su estratosférico ascenso a la cima del tenis, pero esta semana la número 2 del mundo ha dejado la raqueta y se ha alejado de las preguntas de la prensa.

La decisión de Osaka de retirarse del Abierto de Francia en lugar de participar en las ruedas de prensa de Roland Garros ha suscitado un debate más amplio sobre la cultura de las ruedas de prensa posteriores a los partidos y su impacto en la salud mental de los deportistas.

Según Kris Soutar, asesor de Tennis Scotland y de la Judy Murray Foundation, fundada por la madre de Andy Murray, un jugador que ha hablado abiertamente de cómo le ha afectado la carga mental del deporte de élite, las conferencias de prensa son un "pozo de buitres".

Estas ruedas de prensa, a menudo dominadas por hombres, intimidan enormemente al jugador perdedor, explica Soutar a la CNN. "Se les pregunta por las razones de su derrota, y los periodistas buscan sus propios trapos sucios", explica.

Es una perspectiva desalentadora para cualquier deportista, y no digamos para Osaka, que admitió en Twitter que "no soy una oradora pública natural y tengo enormes oleadas de ansiedad antes de hablar con los medios de comunicación de todo el mundo".

Así que la cuatro veces ganadora de majors tomó la dramática decisión de evitar las conferencias de prensa, alegando razones de salud mental, con la esperanza de que las multas que se le impusieran se destinaran a una organización benéfica de salud mental.

En respuesta, los organizadores multaron a Osaka con 15.000 dólares y amenazaron con expulsarla. Osaka, por su parte, se retiró del torneo y declaró en Twitter que esperaba que "todo el mundo pueda volver a centrarse en el tenis que se está jugando en París".

La jugadora de 23 años agregó que había "sufrido largos ataques de depresión" desde que ganó su primer título de grand slam en 2018.

Después de la decisión de Osaka de renunciar a los deberes de los medios, el Abierto de Francia publicó un tweet -que ya ha eliminado- con fotos de Rafael Nadal, Kei Nishikori, Aryna Sabalenka y Coco Gauff participando en deberes de los medios con la leyenda: "Entendieron la misión".

Esa respuesta fue "fría" y una "oportunidad perdida" para "ser pioneros" y encontrar soluciones a los problemas de salud mental dentro del deporte, afirmó Soutar.

Competir en la era de Covid

El tenis ha sido uno de los primeros deportes profesionales en salir de las sombras de los bloqueos de Covid en todo el mundo.

Pero con asuntos más urgentes entre manos -sobre todo económicos-, la salud mental "no ha sido ni de lejos una de las prioridades del circuito", según Rodney Rapson, copropietario de la Base Tennis Academy, cerca de Fráncfort (Alemania).

"El sector en su conjunto está sufriendo económicamente, por las cancelaciones, el patrocinio, todo se ha resentido", afirma Rapson sobre el impacto del Covid en el deporte.

Mientras tanto, las restricciones de Covid han agravado el estrés de los tenistas profesionales itinerantes. Según Daria Abramowicz, psicóloga deportiva del jugador polaco Iga Swiatek, antes de que los jugadores salten a la pista, tienen que cumplir una lista interminable de pruebas, restricciones de viaje, cuarentenas y burbujas sociales.

Este entorno tan restringido "afecta realmente a las relaciones, a los niveles de estrés y al bienestar emocional en general", según Abramowicz.

Añadió que "nunca habíamos visto tantas retiradas, abandonos de torneos, lesiones, tensión", lo que Abramowicz achacó a un "efecto Covid" en el tenis.

Abramowicz espera que la retirada de Osaka pueda suponer un "cambio de juego" para los debates sobre la salud mental en el deporte.

"Existe el estereotipo de que un atleta es una especie de gladiador, una especie de héroe", dijo Abramowicz a la CNN.

"Que se sienten cómodos fuera de su zona de confort. Y eso hace prácticamente imposible que los atletas no estén bien".

Cambio cultural

La decisión de Osaka de dar la espalda a las ruedas de prensa ha enfurecido a algunos comentaristas de los medios de comunicación.

El locutor británico Piers Morgan calificó a la tenista de " pequeña loca petulante". Y el periodista Will Swanton escribió en el Australian: "La inmadurez, preciosismo e hipocresía de Naomi Osaka me deja sin palabras".

Por su parte, Serena Williams, 23 veces campeona de Grand Slam, se solidarizó con Osaka en una rueda de prensa posterior al partido: "Lo único que siento es compasión por Naomi. Me gustaría poder darle un abrazo porque sé lo que se siente. Como he dicho, he estado en esas posiciones".

La ex tenista Billie Jean King, por su parte, tuiteó en una línea más delicada: "Los medios de comunicación siguen desempeñando un papel importante en la narración de nuestra historia".

Pero la conferencia de prensa es una bestia diferente a los días de King, dicen los expertos, señalando la forma en que las redes sociales ofrecen ahora a los jugadores una línea directa de comunicación con los aficionados.

"Así que parece redundante celebrar una entrevista después de un partido en una sala de prensa en la que a los jugadores, sobre todo si han perdido, se les hacen preguntas arbitrarias de las que todo el mundo sabe la respuesta", dijo Rapson, quien añadió: "Los jugadores se frustran muy rápidamente".

Estas conferencias se producen justo después de un partido, cuando los jugadores están "en el pico de su función cognitiva y emocional, y el nivel de estrés a veces se dispara", dijo Abramowicz.

Y "cuando existe esta obligación de ir a hablar de ello, no todos los jugadores están bien preparados para ello".

Los jóvenes jugadores se ven lanzados al foco internacional sin estar apenas preparados para el escrutinio tanto en la sala de conferencias como en Internet, dicen los expertos.

Rapson también se pregunta si las autoridades están haciendo lo suficiente para proteger la salud mental de los jugadores, dados los abusos que a menudo reciben en Internet.

"La tecnología avanza mucho más rápido que los cambios culturales de las personas que dirigen el deporte", afirmó Rapson, y añadió que había una "desconexión masiva entre las personas que están sentadas en la junta de estos órganos de gobierno y la realidad de cómo cosas como las redes sociales afectan a los jóvenes".

Ahora, al apartarse del foco mediático, Osaka ha arrojado luz sobre esas mismas presiones.

