Elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024 - El fetiche de la audiencia de Trump se convierte en volantes de campaña

Si los aplausos son una droga dura, entonces Donald Trump es el adicto más famoso. Nada mantiene más energizado al ex presidente que un medidor de aplausos a todo volumen. Eso fue así en la década de 1990 cuando se hizo pasar por su propio secretario de prensa, llamando a los periódicos de Nueva York para alimentarlos con chismes sobre sí mismo. O más tarde en la televisión, como un "empresario" de la realidad despidiendo a la gente por ratings. Lo principal es la audiencia, siempre y por encima de todo: una gran audiencia.

¡La mayor audiencia de la historia!

En ese momento, no podía esperar en serio que así fuera, pero la cumbre aún estaba por venir para el heredero del imperio inmobiliario en busca de atención: la Presidencia de EE. UU. Juró el cargo el 20 de enero de 2017 y estableció nuevos estándares para la medición de la audiencia con su investidura: fue la "mayor audiencia de la historia para una investidura presidencial", dijo su portavoz en ese momento. La evidente mentira fue bautizada más tarde como "hechos alternativos" por su jefa de comunicaciones.

Han pasado siete años y medio desde entonces, pero la obsesión de Trump con los números de audiencia no ha cambiado. Solo importa la cantidad. Y esto se aplica en todos los aspectos, como se demostró en una reciente aparición de campaña de la vicepresidenta Kamala Harris en Detroit. La candidata presidencial demócrata Recently landed at the local airport with the US Vice President's machine and was greeted by around 15,000 cheering spectators.

¿Tantas personas? ¿Para Kamala Harris?

Se dice que la gente había estado esperando a Harris bajo el sol abrasador durante horas, lo que podría servir como indicación de que el oponente de Trump ha desatado una oleada de euforia. Pero espera ! ¿Tantas personas? ¿Para Kamala Harris, la hasta entonces gris vicepresidenta? En un hangar del aeropuerto? En medio de la semana? ¡No es probable!

"¿Alguien ha notado que Kamala hizo trampa en el aeropuerto? Infló una gran 'multitud' con IA. Lo mismo ocurre con sus falsas 'multitudes' en sus discursos", anunció Trump sospechosamente en su plataforma "Truth Social". El ex Presidente de EE. UU. no proporcionó ninguna prueba para su afirmación. En su publicación, solo menciona una ominosa reflexión en el cuerpo del avión gubernamental.

Donald Trump ondea en el vacío

El equipo de campaña de Harris respondió rápidamente y de manera factual a través de las redes sociales: era una foto real de la audiencia de Harris-Walz en Michigan, escribieron en X, anteriormente Twitter. Sus seguidores, por otro lado, inundaron la plataforma con videos de apariciones de Trump en salas medio vacías o con medias verdades en las que Trump ondea en el vacío.

Monólogos sin rumbo y pensamientos dispersos

Después de que Kamala Harris entrara en la carrera presidencial, Trump ha pasado un poco a un segundo plano. Incluso hay un tufillo de campaña de 2016, cuando el entonces aún no presidente se avergonzaba regularmente con su propio espectáculo y era encantadoramente superado por su oponente. Trump ganó de todos modos, lo que hace que el Presidente de EE. UU. Joe Biden ahora advierta contra cometer el mismo error de subestimarlo, como lo hizo después de retirarse como candidato.

Es fácil hacerlo cuando se escucha el monologar sin rumbo y los pensamientos dispersos del candidato Trump en las apariciones públicas. Sin embargo, todavía domina magistralmente la atención con comparaciones descabelladas.

En una reciente conferencia de prensa convocada a toda prisa en su estado natal de Florida, afirmó que su audiencia del 6 de enero de 2021 era mayor que la multitud en la legendaria "Marcha sobre Washington" del 28 de agosto de 1963. Alrededor de 250,000 personas asistieron a la "Marcha sobre Washington". Tres años y medio después, había varios miles de personas presentes -muchos de los cuales luego asaltaron el Capitolio, lo que hizo que ese miércoles fuera un día oscuro para la democracia de EE. UU.

El último posteo de Trump sobre la supuestamente manipulada audiencia de Harris en Detroit también señala la dirección que tomará la campaña: "Ella está haciendo trampa. Así es como los demócratas quieren ganar elecciones, haciendo trampa. Debería ser descalificada, porque las imágenes falsas son manipulación de votos. Aquellos que hacen cosas así mentirán en todas partes", escribió el ex presidente de EE. UU.

Al igual que en este punto hace cuatro años, Trump siembra dudas. Dudas sobre la legitimidad de la candidata Harris, dudas sobre las imágenes que produce, dudas sobre las elecciones en sí. Cada una de sus "preocupadas" objeciones sobre una supuesta "elección injusta" obtiene titulares y atención. Pero también acerca al país más cerca de lo que ominosamente amenazó en la revista "Time" como un "baño de sangre" en caso de su derrota electoral.

El antiguo presidente sigue obsesionado con los números de audiencia, como lo demuestra su desconfianza hacia el tamaño de la multitud de Harris y su constante enfoque en sus propios números de audiencia.

