- El festival popular de Gäuboden comienza con un desfile

Carruajes decorados tirados por caballos, atuendos tradicionales y música de banda de metales dan inicio al Straubing Gäubodenvolkfest el viernes por la tarde. El desfile tradicional, que cuenta con alrededor de 3.500 participantes, recorrerá un trayecto de aproximadamente dos kilómetros por el centro de la ciudad y finalizará en el recinto ferial. El evento comienza a las 5:30 PM, con miles de espectadores esperados. Los paraguas son poco probables, ya que el Servicio Meteorológico Alemán predice un tiempo veraniego con temperaturas cercanas a los 30°C y una mezcla de sol y nubes.

Con alrededor de 1,3 millones de visitantes, el Gäubodenvolkfest se considera el segundo mayor festival folclórico de Baviera, después del Oktoberfest de Múnich. Se celebra hasta el 19 de agosto.

Siete tiendas de campaña ofrecen la típica gastronomía de los festivales folclóricos, incluyendo carnes asadas, pretzels y cerveza. Un litro de cerveza cuesta entre 12,70 y 12,75 euros, lo que lo hace ligeramente más barato que en el Oktoberfest de Múnich, donde los precios oscilan entre 13,60 y 15,30 euros.

A diferencia de Múnich, Straubing no cuenta con una ceremonia oficial de apertura de la cerveza, una tradición que se remonta a la decisión del antiguo alcalde Otto Höchtl en la década de 1950 de respetar el evento de Múnich. Por lo tanto, no hay un "O'zapft is" en Straubing.

Los dispensadores de agua, introducidos el año pasado, resultaron populares y se instalarán nuevamente este año debido a las esperadas altas temperaturas.

La inauguración oficial del sábado 10 de agosto contará con discursos del Ministro de Economía de Baviera, Hubert Aiwanger (Votantes Libres) y del Ministro de Transportes, Christian Bernreiter (CSU), quien representa al Ministro del Medio Ambiente, Thorsten Glauber (Votantes Libres), quien Recently suffered bone fractures in a cycling accident.

La Ostbayernschau, una feria predominantemente agrícola, también comienza el 10 de agosto. La historia del festival folclórico de Straubing se remonta a 1812.

El uso de atuendos tradicionales bávaros se anima durante el Straubing Gäubodenvolkfest, lo que contribuye a una experiencia auténtica para los visitantes. Este año, se instalarán dispensadores de agua en todo el recinto ferial, asegurando que los asistentes puedan hidratarse durante el clima veraniego abrasador.

