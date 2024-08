- El Festival de Cine de Zurich la honra por su trabajo de toda la vida

El Festival de Cine de Zúrich (ZFF) celebra su 20º aniversario este otoño y tiene una sorpresa especial: la estrella de Hollywood Kate Winslet (48) asistirá al festival en la mini-metrópolis de Suiza. Los organizadores del festival han anunciado que Winslet recibirá el "Premio Icono de Oro" y presentará su nueva película "The Photographer" (título en inglés: "Lee") en el evento. Antony Penrose, hijo de la fotógrafa de guerra Lee Miller (1907-1977), whose life story the film tells, will also be present.

El "Premio Icono de Oro" es un premio a la trayectoria que se otorgó por primera vez a Sylvester Stallone (78) en 2008. Otros recipients include Morgan Freeman (87), Richard Gere (74), Hugh Jackman (55), Hugh Grant (63), Glenn Close (77), Cate Blanchett (55), y Jessica Chastain (47), entre muchos otros.

Ahora le toca a Kate Winslet. El ZFF la describe como "una de las actrices más importantes de nuestra época y la protagonista de algunas de las películas más exitosas de la historia". Es "una verdadera icono del cine, brillando tanto en grandes producciones de estudio como en pequeñas producciones indie".

Winslet comenzó su carrera como actriz siendo adolescente y en 1994 tuvo su primer papel en una película de largometraje, "Heavenly Creatures". No tardó en convertirse en una de las actrices más famosas y exitosas de su generación. A los 21 años fue nominada por primera vez al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por "Sense and Sensibility". Su papel en "Titanic" la lanzó a la fama y le valió una nominación al Oscar a la Mejor Actriz. En total ha sido nominada en siete ocasiones al Oscar, ganando por "The Reader" en 2009. Algunas de sus otras películas destacadas incluyen "Iris", "Love Actually", "Labor Day", "Steve Jobs" y "Avatar: The Way of Water".

Durante su visita, Kate Winslet no solo recibirá el "Premio Icono de Oro" sino que también presentará su última película "The Photographer" en el Festival de Cine de Zúrich. A pesar de estar en el foco de atención desde su adolescencia, la impresionante carrera de Winslet como actriz continúa brillando, con roles destacados en películas como "Titanic", "Iris" y "Avatar: The Way of Water".

