- El Festival de Cine de los Cinco Lagos está en marcha.

En Starnberg, el Festival de Cine de los Cinco Lagos se prepara para su próxima edición. En su 18.ª edición, que tendrá lugar entre el 3 y el 12 de septiembre, se exhibirán alrededor de 130 largometrajes, documentales y cortometrajes, principalmente de Europa Central. Muchos de estos filmes tendrán su estreno, estarán confinados a las pantallas de Baviera o tendrán una proyección anticipada antes de su estreno oficial en cines.

El director Andreas Dresen es el nombre destacado esperado para la apertura del festival. Pero no es el único en el foco. La actriz Corinna Harfouch ("Finsterworld", "Lara") recibirá el Premio Hannelore-Elsner, que honra a excepcionales actrices de habla alemana en el evento. Este premio, dotado con 5.000 euros, se ha concedido anualmente desde 2019 en honor a Hannelore Elsner, quien falleció a los 76 años ese año.

El festival, que atrajo a alrededor de 18.000 espectadores en Starnberg, Gauting, Weßling y Schloss Seefeld el año pasado, forma parte de la liga de importantes festivales de cine en el sur de Alemania.

No obstante, el futuro del festival parece incierto. La financiación se aprueba anualmente y este año el pastel financiero se ha reducido. En la primavera, el festival reveló que las subvenciones de la ciudad de Starnberg habían disminuido de 43.700 a 23.000 euros, mientras que las de la municipalidad de Gauting habían caído de 15.800 a 4.000 euros. Los gastos ascendentes debido a la inflación y los costos de los locales y el personal también han mermado los ingresos.

El festival habló en la primavera, stating that these alterations would cast "considerable impacts on the appearance, content, and future" of the Five Lakes Film Festival. Consequently, the opening ceremony had to be shifted from its usual spot at the open-air stage alongside Lake Starnberg to the Schlossberghalle in Starnberg due to financial constraints.

