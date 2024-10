El ferry autónomo de Helgoland se dirige con éxito a la parte continental.

Problema de energía en viaje por el Mar del Norte: Fallo de energía supuestamente inmoviliza barco turístico. Más de 200 viajeros obligados a esperar horas en la "Chica Divertida", millas lejos de Helgoland. Barcos remolcadores corren a rescatarla.

La ferry de Helgoland "Chica Divertida", que llevaba a numerosos pasajeros, finalmente llegó a las costas del continente alrededor del amanecer después de un largo viaje a través del Mar del Norte. Dos barcos remolcadores lograron guiar el barco de pasajeros al puerto de Büsum dentro de la comunidad de Schleswig-Holstein.

El barco había estado varado durante horas en el Mar del Norte, haciendo su camino de regreso a Helgoland. Un portavoz de la Administración Federal de Aguas y Puertos, según "RTL.de", dijo: "Ha habido un corte de energía en el ferry que lo ha dejado completamente inoperativo". Aproximadamente 250 pasajeros estaban a bordo.

Dos barcos remolcadores respondieron rápidamente a la crisis, con el objetivo de remolcar la "Chica Divertida" a un puerto cercano. El Servicio Alemán de Búsqueda y Rescate Marítimo (DGzRS) informó: "No se nos llamó para ayudar".

Barcos remolcadores existentes en espera

El barco estaba previsto que atracara de vuelta en Büsum a las 19:30, pero no pudo hacerlo debido al fallo de energía. Un representante de la Autoridad de Puertos y Navegación del Elba y el Mar del Norte (WSA) informó a la Agencia Alemana de Prensa sobre el corte de energía. Este tipo de incidentes no son infrecuentes y generalmente se solucionan con el equipo a bordo - pero no en este caso. La tripulación contactó con el centro de tráfico alrededor de las 17:30.

Según el "Hamburg Abendblatt", un panel eléctrico en la sala de máquinas falló, lo que incapacitó ambos generadores y afectó el enfriamiento del motor. Como resultado, el generador de emergencia no pudo suministrar electricidad. A bordo del barco había alrededor de 200 a 250 pasajeros.

Un portavoz de la Autoridad de Puertos y Navegación del Elba y el Mar del Norte confirmó más tarde, en la noche del domingo, que se habían solicitado barcos de rescate privados para remolcar la "Chica Divertida". Los informes de Marinetraffic indican que estos barcos remolcadores alcanzaron el barco de pasajeros alrededor de las 22:00. Además, el barco remolcador de emergencia "Nordic", que se encontraba cerca de Helgoland, estaba en espera como medida precautoria, según NDR.

Mares tranquilos y ánimos ligeros?

No se informaron lesiones y el mar estaba tranquilo, sin otros barcos o incidentes involucrados. El portavoz de WSA informó a los medios que aunque los pasajeros experimentaron retrasos, no hubo accidentes ni complicaciones.

Un empleado de Funke Media Group que había estado a bordo del barco compartió con el "Hamburg Abendblatt" que, más temprano en la noche, mientras el mar tranquilo y la corriente suave guiaban la "Chica Divertida" de vuelta hacia Helgoland, el ambiente entre los pasajeros era relajado. El humor norteño de la tripulación del barco añadió a la atmósfera. "Inmediatamente anunciaron la buena noticia de que teníamos suficiente cerveza a bordo", dijo el reportero al "Hamburg Abendblatt".

A pesar del corte de energía que hizo que la "Chica Divertida" derivara en el Mar del Norte, la tripulación logró mantener un ambiente tranquilo entre los pasajeros con su humor norteño y la garantía de suficientes suministros de cerveza. Más tarde, en la noche, barcos remolcadores privados llegaron para remolcar el ferry varado de vuelta a Büsum.

