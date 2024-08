El ferrocarril Hamburgo-Berlín estará cerrado durante meses

La Línea Ferroviaria Hamburgo-Berlín Conecta las Dos Ciudades Más Grandes de Alemania. Debido a su mal estado, se avecina una renovación prolongada -la primera de dos-. Al término, los trenes no circularán más rápido, sino que lo harán con mayor fiabilidad. Aquí está lo que los pasajeros deben saber.

¿Por cuánto tiempo estará cerrada la línea? Los trabajos de construcción están programados para durar desde este viernes hasta el cambio de horario del 14 de diciembre. Esto significa que habrá importantes perturbaciones en el tráfico de larga distancia y regional durante alrededor de cuatro meses. "Entre otras cosas, más de 74 kilómetros de vías y 100 cambios de agujas entre Wittenberge y Ludwigslust, así como entre Hamburgo y Büchen y alrededor de Hagenow Land, serán renovados", anunció la compañía ferroviaria.

¿Qué circulará durante el cierre? Los trenes de larga distancia serán desviados hacia el oeste a través de Stendal, Salzwedel, Uelzen y Lüneburg. También harán paradas allí con frecuencia. El tiempo de viaje se prolongará en 45 minutos, con algunos trenes tardando un poco más o menos. Dado que la línea es en parte de vía única, solo circulará un tren de larga distancia por hora en lugar de los dos habituales. Para los usuarios que viajan entre Hamburgo y Wittenberge, se establecerá un servicio de autobús de reemplazo que también servirá Ludwigslust. Las conexiones ya están integradas en los horarios en línea y se pueden acceder a través de los canales habituales.

¿Hay alguna otra restricción? Sí. A partir del viernes, también habrá obras entre Hamburgo y Schwerin -hasta el 29 de septiembre-. Durante este tiempo, no habrá trenes ICE allí. Habrá una conexión directa con autobuses de reemplazo. Además, un tren de Intercity circulará diariamente a través de Lübeck.

¿Qué pasa con el tráfico regional? El viaje con trenes regionales desde Hamburgo Hbf con transbordo en Schwerin y desde allí directamente a Berlín y vuelta no será posible hasta diciembre. Solo la ruta mucho más larga a través de Bützow está disponible. La conexión de tren regional Hamburgo-Uelzen-Salzwedel-Stendal-Rathenow-Berlín y vuelta no es una verdadera alternativa, ya que el tráfico regional se reducirá debido a la mayor carga de trenes de larga distancia y habrá un servicio de autobús de reemplazo entre Uelzen y Salzwedel que prolongará significativamente el tiempo de viaje.

¿Es esta la renovación completa? No. La compañía ferroviaria se refiere a la modernización integral de más de 40 corredores ferroviarios muy utilizados en Alemania como la renovación completa. La empresa y el gobierno federal quieren ir mejorando gradualmente la red de vías obsoleta entre los importantes nudos de esta manera y mejorar la fiabilidad del tráfico ferroviario.

La renovación del primer corredor en la llamada Riedbahn entre Frankfurt y Mannheim lleva aproximadamente un mes en marcha. El año que viene, la ruta importante para el tráfico de mercancías entre Emmerich y Oberhausen, así como la ruta Hamburgo-Berlín, serán el foco de atención.

Desde agosto de 2025 hasta abril de 2026, habrá otro cierre entre las ciudades hanseáticas y la capital. Las vías, los cambios de agujas, las líneas eléctricas, la señalización y la tecnología de seguridad -todo será renovado durante estos casi nueve meses. Después, la línea debería estar libre de defectos durante años y los trenes deberían circular allí con mayor fiabilidad que antes.

¿Los trenes de larga distancia serán más rápidos en la ruta después de las dos fases de renovación? Probablemente no. La compañía ferroviaria le dijo a ntv.de: "Los pasajeros y las empresas de transporte de mercancías se beneficiarán de mejoras notables en la calidad y la puntualidad después de la finalización de la renovación integral. El número de perturbaciones relacionadas con la infraestructura disminuirá significativamente. No se planea una reducción del tiempo de viaje".

¿Por qué la compañía ferroviaria no completa el trabajo simultáneamente y cierra la vía solo una vez? Porque la vía está tan obsoleta que algunas obras ya no pueden esperar. "Los trabajos de construcción en 2024 son necesarios para garantizar que los trenes puedan continuar circulando a plena velocidad y haya menos perturbaciones relacionadas con la infraestructura", dice una presentación de Deutsche Bahn. La empresa ha comprobado intensamente si las medidas de construcción pueden agruparse con la renovación general. Sin embargo, también hay plazos legales para el mantenimiento que impiden un aplazamiento.

¿Por qué la compañía ferroviaria opta por renovaciones generales? Deutsche Bahn es tan poco fiable como lo ha sido durante muchos años. En la primera mitad de 2024, casi uno de cada tres trenes de larga distancia llegó tarde. La empresa culpa esto principalmente a la infraestructura deteriorada, en la que se ha invertido demasiado poco durante décadas. El gobierno federal ahora quiere ponerse al día con miles de millones de inversión. Con cada corredor principal renovado, la fiabilidad de toda la red ferroviaria debería mejorar gradualmente. Esto significa cargas adicionales iniciales para los pasajeros debido a los cierres relacionados con la construcción. Puede que pasen varios años más antes de que se note alguna mejora significativa.

