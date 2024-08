El fenómeno del portero Courtois se retira del equipo nacional debido a la gestión de Tedesco.

Parece que el problema entre el jugador estrella de Bélgica, Thibaut Courtois, y su entrenador Domenico Tedesco no se resolverá pronto. Courtois, una figura renombrada en el equipo belga, ha decidido plantarse. Ha anunciado que no representará a Bélgica hasta que Tedesco ya no sea el entrenador. La razón detrás de esta disputa insólita es bastante inesperada.

La discusión entre el portero y el entrenador llegó a su punto máximo en junio pasado. Durante un partido contra Austria (1:1), Tedesco le dio el brazalete de capitán a Romelu Lukaku en lugar de Courtois, quien lo había ganado por su centenario partido, para sustituir al lesionado Kevin De Bruyne. Courtois abandonó el partido inmediatamente después de este suceso, a pesar de un partido upcoming contra Estonia. Una serie de acusaciones volaron de un lado a otro, con Courtois insinuando que Tedesco era deshonesto, y la situación se exacerbó aún más.

"Dado la falta de confianza que tengo en él, continuar bajo su liderazgo no fomentaría el ambiente de camaradería necesario", explicó Courtois. La federación reconoció su postura y entendió los motivos detrás de su "decisión dolorosa pero necesaria". Si bien lamenta haber possibly decepcionado a algunos fans, "estoy convencido de que esta es la mejor solución para Bélgica, ya que pone fin a la disputa y permite que el equipo se concentre en lograr sus objetivos".

La decisión de Domenico Tedesco de dar el brazalete de capitán a Romelu Lukaku en lugar de Courtois durante el partido contra Austria en junio de 2021 agravó aún más su relación. A pesar de que la federación entendió la postura de Courtois, sigue sin estar claro cuándo o si Domenico Tedesco ya no será el entrenador de Bélgica.

