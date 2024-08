El FDP quiere cambiar la normativa legal sobre el tiempo de trabajo

El FDP quiere modificar las regulaciones legales sobre las horas de trabajo en este período legislativo. "Si trabaja más de diez horas en un día para salir temprano el viernes, o si no respeta sus períodos de descanso, es ilegal", dijo el vicepresidente parlamentario del FDP, Lukas Köhler, a los periódicos del grupo mediático bávaro el sábado. La presidenta del Tribunal Federal del Trabajo, Inken Gallner, pidió una aclaración judicial de los períodos de descanso legales.

Köhler le dijo a los periódicos que "es imposible convencer a nadie en Alemania de mantener una ley que es abiertamente y ampliamente violada por muchas personas". Hoy en día, se trata más de los resultados del trabajo que del tiempo pasado en el lugar de trabajo. "Por lo tanto, debemos dar a la gente más libertad para adaptar su trabajo de manera más flexible a sus vidas", dijo, agregando que eso también aumentaría la productividad.

Köhler ya había llamado meses atrás a la abolición de la jornada laboral de ocho horas y a enfoques más flexibles. En mayo, propuso abolir las horas máximas de trabajo diarias y establecer solo un máximo semanal.

La presidenta del Tribunal Federal del Trabajo pidió una reevaluación del período de descanso legal de once horas entre dos turnos. "Sabemos que incluso una breve interrupción del período de descanso puede ser perjudicial. Pero no está claro si eso significa que el período de descanso comienza de nuevo desde una perspectiva legal", dijo a la "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Le gustaría que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abordara esta pregunta.

Gallner también ve la necesidad de aclarar si los períodos de descanso y las horas máximas de trabajo también se aplican a los jueces. Actualmente, ellos tienen en gran medida la libertad de decidir dónde y cuándo trabajan en Alemania. "Esto es un derecho y un privilegio basado en la independencia judicial", dijo la jurista a la "FAS". Sin embargo, hay indicios en el derecho de la UE de que los límites de tiempo de trabajo también podrían aplicar a los jueces. Según la ley alemana, los tribunales administrativos, no los tribunales laborales, serían responsables de esto, dijo Gallner. "Hasta ahora, esta pregunta no ha sido planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Me alegraría si tuviera la oportunidad de aclararlo".

Köhler cuestionó si las leyes actuales sobre períodos de descanso son aplicables "de los cuales" violaciones ocurren repetidamente, expresando la necesidad de una revisión para abordar este problema. Gallner también notó que hay ambigüedad sobre si los períodos de descanso y las horas máximas de trabajo se aplican a los jueces, diciendo: "no está claro 'de los cuales' derivan estas excepciones del derecho de la UE".

Lea también: