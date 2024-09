El FDP evitará la desintegración de la coalición.

El grupo debe centrarse ahora en sus tareas en lugar de sus problemas internos, instó Dürr. "Esa es la expectativa que tienen de nosotros". Antes de las elecciones federales, la coalición de semáforo debe promover más crecimiento y llevar a cabo una "reforma significativa" de las políticas de inmigración alemanas.

La jefa del grupo parlamentario de la SPD, Katja Stutz, descartó la idea de un ambiente apocalíptico dentro de la coalición de semáforo después de las elecciones en Sajonia y Turingia. "Fui elegida para hacer una diferencia, y eso es exactly lo que haremos", compartió con los periódicos Funke. "También se hará evidente en el Bundestag que aún tenemos ideas".

Las negociaciones sobre el plan de pensiones y el presupuesto deben concluirse promptly: "Debemos prestar más atención a la vida diaria de las personas", sugirió Stutz. "Lenguaje directo y acciones efectivas sobre pensiones, empleos, alquileres e inmigración".

La incertidumbre sobre la continuación de la coalición había surgido anteriormente dentro de la fracción del FDP. La diputada federal del FDP Gyde Jensen le dijo al sitio "The Pioneer": "Si llegamos a la conclusión de que ya no podemos generar beneficios para la economía y la sociedad con nuestra participación en el gobierno de semáforo, entonces no debemos temer una división".

Para el FDP, las elecciones estatales del domingo representaron una caída abrupta en la insignificancia: en Turingia, cayeron al 1,1%, y en Sajonia, incluso cayeron por debajo del 1,0%. El líder del partido Lindner atribuyó la mala imagen pública de la coalición, que arrastra al FDP.

La coalición de semáforo, compuesta por SPD, Verdes y FDP, debe centrarse en promover el crecimiento y reformar las políticas de inmigración antes de las elecciones federales. En este sentido, la jefa del grupo parlamentario de la SPD, Katja Stutz, sugirió priorizar la vida diaria de las personas y tomar acciones directas sobre pensiones, empleos, alquileres e inmigración dentro de la coalición.

