El FDP está abierto a colaborar con la CDU en el fortalecimiento de la legislación de asilo.

El FDP (Partido Liberal Democrático) ha mostrado su apoyo a las leyes de asilo más estrictas propuestas por el líder de la CDU, Friedrich Merz. Christian Dürr, jefe del grupo parlamentario del FDP, elogió las iniciativas de Merz en los periódicos Funke y abogó por medidas aún más rigurosas. Como dijo Dürr, "Muchas de las propuestas de Merz en materia de migración coinciden con la postura del FDP. Queremos ir más allá y retirar la ayuda social a los refugiados de Dublín que enfrentan la deportación".

Además, Dürr destacó la necesidad de cooperación entre los partidos democráticos para abordar el problema de la migración. Señaló que el caso de Solingen subraya esta necesidad, ya que el gobierno de Renania del Norte-Westfalia liderado por la CDU no ha podido deportar al presunto responsable. Para abordar este problema de manera efectiva, Dürr argumentó que la colaboración entre los gobiernos federal y estatal es crucial.

De hecho, el FDP está listo para esta cooperación. Su presidente, Christian Lindner, hizo eco de los sentimientos de Dürr. "El FDP está dispuesto a participar en iniciativas interpartidistas para implementar de manera consistente la realidad en las políticas migratorias tanto a nivel federal como estatal", dijo Lindner a "Bild". También señaló que el FDP había abogado por un control más estricto de la migración cuando la CDU seguía el curso de Merkel. En este sentido, Lindner abogó por la interrupción de los beneficios sociales para muchos solicitantes de asilo. "Al igual que el atacante de Solingen, los refugiados de Dublín ya no deben recibir beneficios sociales en Alemania, lo que les permitiría regresar al país de la UE responsable", sugirió.

El martes por la mañana, el Canciller Federal Olaf Scholz recibió a Merz, jefe del grupo parlamentario de la Unión y presidente de la CDU, en la Cancillería. Merz propuso cooperar para endurecer las políticas migratorias. Dijo que tenía la intención de impulsar cambios legislativos a través de los partidos durante la próxima sesión del Bundestag, que comienza el 9 de septiembre. Merz expresó su confianza en forjar un enfoque conjunto "con las fracciones de la coalición que estén dispuestas".

El FDP, liderado por el presidente Christian Lindner, ha sido supportive of the CDU's stricter asylum policies, as evidenced by their past calls for tighter control over migration when the CDU was following Merkel's course. In a bid to tackle the migration issue effectively, Dürr, head of the FDP's parliamentary group, has emphasized the necessity of cooperation among democratic parties, including the CDU.

Lea también: