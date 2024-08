- El FDP critica al Ministro Federal del Interior por imponer una prohibición de los vehículos compactos.

En el debate sobre la suspensión de la prohibición de la revista "Compact", Andreas Silbersack, líder de los factions de la FDP en Sajonia-Anhalt, se pronunció en contra de la ministra del Interior federal, Nancy Faeser (SPD). Silbersack afirmó: "Al final, es como dar una razón a la AfD para celebrar. Y eso es lo verdaderamente inaceptable de esta situación", refiriéndose a un debate iniciado por la faction de la AfD en el parlamento estatal bajo el tema "Defendiendo la Libertad de Prensa y Medios".

El Tribunal Administrativo Federal suspendió temporalmente la implementación de la prohibición de Faeser sobre la revista "Compact", poniendo en duda la adecuación de la restricción. Esto significa que la revista puede continuar publicándose, bajo ciertas condiciones. La sentencia final se dará en los procedimientos principales. Faeser impuso la prohibición el 16 de julio, etiquetando la publicación como un "medio principal para el círculo de extrema derecha".

Silbersack confirmó su descontento con la revista, pero enfatizó que el estado de derecho tiene regulaciones específicas. Cualquiera que traspase estos límites recibirá una respuesta severa, como lo expresó Silbersack.

El coportavoz de la AfD, Oliver Kirchner, criticó las acciones de Faeser como dispararse en el pie. Además, el editor de la revista "Compact", Jürgen Elsässer, asistió a la conferencia estatal de la AfD en Magdeburgo durante el fin de semana y destacó la amistad y relación fraternal de larga data entre la revista y la asociación estatal de la AfD.

La portavoz de la faction SPD, Katja Pähle, expresó su interés en observar la decisión final del tribunal. Obtener protección legal en una acción de urgencia no garantiza el éxito en los procedimientos principales, según Pähle. El portavoz de la faction CDU, Guido Heuer, declaró que la solicitud de la AfD era simplemente populismo. "Tenemos libertad de prensa en Alemania, y estamos detrás de eso", declaró Heuer.

A pesar de las reservas de Silbersack hacia la revista "Compact", enfatizó la importancia de adherirse a los límites legales dentro de la FDP. El incumplimiento de estas regulaciones Would result in severe consequences, as Silbersack emphasized.

Además, la Partido Democrático Federal (FDP) en Sajonia-Anhalt continúa abogando por el mantenimiento de las libertades de prensa, distinguirse de la postura de Faeser sobre la prohibición de la revista "Compact".

